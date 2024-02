Joe Biden responde aos teóricos da conspiração de Taylor Swift com meme épico

PO residente Biden deu um golpe brincalhão nos teóricos da conspiração de direita que sugerem que o relacionamento de Taylor Swift com Travis Kelce é uma manobra política. Após a vitória triunfante do Kansas City Chiefs no Super Bowl, Biden tuitou: “Assim como nós o elaboramos”, acompanhado pelo meme “Dark Brandon”, zombando da conspiração absurda.

A conversa online, predominantemente da extrema direita, alega que o resultado do Super Bowl foi fraudado para aumentar a popularidade de Swift e, consequentemente, apoiar Biden para a reeleição.

Biden, junto com sua equipe de campanha, se divertiu antes do início, com um vídeo do TikTok provocando a conspiração. No vídeo, Biden responde se ele orquestrou o sucesso dos Chiefs, aumentando as brincadeiras alegres.

O meme “Dark Brandon”, inicialmente elaborado pela direita, foi adotado de forma divertida pelos democratas e pela campanha de Biden. Serve como uma resposta aos teóricos da conspiração NFL-Swift, alimentando ainda mais a troca lúdica.

Participou do Superbowl para comemorar com Kelce

Swift, que apoiou Biden nas eleições de 2020, esteve presente em Las Vegas para testemunhar a vitória de seu namorado e dos Chiefs sobre o San Francisco 49ers.

O casal, ambos de 34 anos, comemorou o final do conto de fadas com um beijo em campo no Allegiant Stadium, acrescentando um toque romântico à emocionante vitória por 25-22 na prorrogação.