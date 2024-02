Joe Biden supostamente chama Trump de ‘doente’, quase disse isso em discurso

Um relatório de Político lançado quinta-feira revela que o atual Prez está aparentemente enojado com Donald Trump … chamando-o de “doente doentio” ao conversar com amigos próximos e assessores da Casa Branca.

Embora isso possa parecer difícil de confirmar… evidências em vídeo de um discurso na Pensilvânia no início do mês passado mostram “Dark Brandon” aparentemente pronto para lançar seu novo slogan enquanto critica o ex-POTUS por seus comentários.

JB disse: “Em seu comício, ele brinca sobre um intruso instigado pela grande mentira de Trump, acertando um martelo no crânio de Paul Pelosi e repetindo as mesmas palavras usadas em 6 de janeiro – “Onde está Nancy?” – e ele pensa isso é engraçado. Ele riu disso. Que doentio…”

Se você está se perguntando se a campanha de Trump está preocupada com as palavras de Biden… é bastante óbvio que não. Chris LaCivitaum importante conselheiro de campanha, disse ao Politico que é abominável que ele use tais palavras para descrever seu antecessor – embora “não seja nenhuma surpresa que ele desrespeite o 45º presidente da mesma forma que desrespeita o povo americano com suas políticas fracassadas”.