Joe Budden assa o conjunto Grammy ‘Bozo’ de Travis Scott e Playboi Carti

Joe Budden acha Travis Scott dar Carrinho Playboi foi um grande sucesso no Grammy – porque seu truque de estrela do rock não conseguiu ler a sala … e os fez parecer pirralhos.

ICYMY, Travis e Carti apresentaram sua colaboração explosiva “FE!N” no meio do show – completa com o estilo Rager, flame infernos que fizeram de sua turnê ‘Circus Maximus’ um grande negócio. Eles estavam jogando cadeiras e quebrando coisas no palco… principalmente Travis.



Alguns podem argumentar que isso deu um toque especial ao Grammy quando a sala pode ser conhecida por ser um pouco abafada – mas há muitos que acham que TS estava atacando por perder no show depois Assassino Mike varrido todos os Grammys de Rap este ano, deixando seu álbum “Utopia” comendo poeira.

Independentemente do motivo da birra, JB não quer ouvir nada disso … em seu episódio “Business Decisions”, ele argumentou que Trav e Carti nada mais eram do que um par de “idiotas” que se faziam de bobos no presença de mulheres bonitas e homens abotoados.

Ele também assou Carti como um marshmallow por subir ao palco com uma máscara e depois se perguntar por que os fãs não enlouqueceram… “Playboi Carti parecia confuso. Tipo, ‘Vocês não sabem quem eu sou?’ Bem, mano, você está com uma máscara de merda! Quem diabos é você aí embaixo? Você não está mais no SXSW !!!”

Joe acrescentou: “Não podemos reconhecer vocês, idiotas, pela máscara de meia que estão usando. Eu odeio esses manos, cara… todos eles!!!”

Tanto Travis quanto Carti foram expostos sem que as “crianças brancas” se transformassem em macacos na multidão, argumenta Joe – dizendo que sua atuação era mais adequada para o local lamacento do Coachella.



06/02/24 TMZ. com

Aliás, Bone at Thugs-N-Harmony Layzie dar Carne e Osso recentemente nos disse semelhante … não havia razão para não esperar que um OG como Killer Mike não ganhasse os prêmios. Joe concordou.

Críticas duras, sem dúvida – mas considerando o quão aparentemente fora do bolso seu conjunto era … talvez JB tenha razão aqui. FWIW, Trav e PC não resolveram tudo.



