Joe Kelly aparece no evento comunitário dos Dodgers em um Porsche presenteado por Shohei Ohtani

Arremessador substituto do Los Angeles Dodgers Joe Kelly fez cabeças virarem enquanto ele rolava para dentro do Jack na caixa estacionamento em Ontário, Califórnia.

Os holofotes não estavam no arremessador ou no Excursão comunitária Dodgers Love LA sozinho; estava no novinho em folha Porsche que Kelly esposa, Ashleyrecebido como presente de ninguém menos que Shohei Ohtani.

Ohtani grato pelo apoio da família Kelly

O burburinho ao redor Kelly família começou Noite de Natal quando Joe capturou o momento em que surpreendeu sua esposa com uma prata Porsche estacionado em frente à casa deles, completo com um laço vermelho gigante.

A reviravolta? Foi um presente de Shohei Ohtanio atleta japonês que recentemente assinou um contrato de cair o queixo US$ 700 milhões, Contrato de 10 anos com os Dodgers.

Em um vídeo emocionante compartilhado em 24 de dezembro, Ashley abriu a porta da frente para o presente inesperado, ouvindo as palavras, “É seu de Shohei.”

O gesto a deixou momentaneamente atordoada, e ela observou com humor no Instagram: “A linda mãe sem sutiã de Shokai abriu a porta para um dos dias mais legais de sua vida.”

Ela expressou sua gratidão com uma mensagem de agradecimento a Ohtani.

O gesto atencioso de Shohei Ohtani fez parte de uma narrativa mais ampla que se desenrolou após Ashley iniciou uma campanha online, oferecendo até o japonês sensação de arremesso do marido Camisa nº 17 para adoçar o negócio.

Joe Kellyapoiando totalmente o plano, explicou, “Eu não ia desistir de qualquer um.”

Com um toque de humor, ele acrescentou: “O número 99 tem um pouco de ousadia e eu sou um cara nervoso, então vai ser divertido usar o número.”

No recente Quarta-feira visita ao Jack in the Box, Joe Kellyagora ostentando o Camisa nº 99causou alvoroço entre os fãs que capturaram momentos com fotos dele e do Porsche.