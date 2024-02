Joe Manganiello dá o passo definitivo após finalizar o divórcio de Sofia Vergara

EUnão durou muito, mas Joe Manganiello não está mais disponível no mercado como homem solteiro depois que o ator posou para uma foto com a namorada nas redes sociais.

Manganiello postou uma foto com Caitlin O’Connor no Instagram, dias depois de o casal ter ido morar junto, após seu divórcio da atriz de ‘Modern Family’ Sofia Vergara em 2023.

Sofia Vergara balança os quadris e se solta durante a noite com Messi em Miami

No domingo, o ator de ‘Magic Mike’, 47 anos, compartilhou uma série de imagens com seus 2,8 milhões de seguidores na plataforma, e fãs atentos notaram que uma das fotos mostrava ele mesmo com O’Connor parecendo muito amado.

O casal Comemoração do Dia dos Namorados aparece nas três últimas fotos do post, que mostram a dupla posando para uma selfie em um show do Tool em Los Angeles.

As outras duas fotos os mostram posando ao lado de um vaso de rosas vermelhas e uma caixa de chocolates enquanto comemoravam o dia juntos, e parece que o amor deles está florescendo nos primeiros estágios.

Um novo amor após o divórcio

A postagem de Manganiello vem poucos dias depois que o TMZ revelou que o casal foi morar junto depois que eles começaram a namorar em setembro do ano passado. Manganiello e O’Connor estão muito apaixonados e se uniram por causa de suas raízes em Pittsburgh e da paixão por viajar.

A atriz, de 34 anos, está atualmente estudando seu ofício na John Ruskin School of Acting em Santa Monica, Califórnia, de acordo com sua biografia no IMDb.

O romance da dupla acontece poucas semanas depois O divórcio de Manganiello da modelo colombiana Vergara. A dupla finalizou o divórcio no início deste mês, após oito anos de casamento, tendo anunciado mutuamente que estavam se separando em julho de 2023.

Vergara, 51, revelaram mais tarde que decidiram seguir caminhos separados devido à diferença de opinião sobre ter filhos. Ela já tem um filho, Manolo, 19, quem ela divide com seu primeiro marido Joe González.

“Meu casamento acabou porque meu marido era mais jovem; ele queria ter filhos e eu não queria ser uma mãe idosa”, disse ela ao El Pais em janeiro.