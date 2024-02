Joe Pyfer envia mensagem severa aos ‘odiadores’ após derrota no UFC Vegas 86

Joe Pyfer não perdeu a confiança após sofrer seu primeiro revés no UFC.

A luta principal do UFC Vegas 86, no sábado, viu o peso médio em rápida ascensão ter seu ímpeto interrompido pelo testado em batalha Jack Hermansson. Depois de um início rápido, Pyfer não conseguiu acompanhar Hermansson nas últimas três rodadas e acabou perdendo para “The Joker” por decisão unânime.

Depois, Pyfer postou um vídeo em suas histórias no Instagram, nas quais ele deu sua opinião sobre a luta e mandou uma mensagem forte aos que duvidam.

“Só quero dizer que estou bem, apesar da aparência do meu rosto”, disse Pyfer. “Eu não fiquei abalado. Levei um soco no globo ocular e não consegui ver. Ele fez um bom trabalho na panturrilha. Me sinto como o olho, quando perdi a visão, caí naquele round, perdi aquele round e não consegui recuperar, e ele fez um bom trabalho na panturrilha.

“Para todos os meus inimigos: chupe um idiota gordo. Eu não deveria estar aqui de qualquer maneira. Eu dou 100 por cento todas as vezes e faremos ajustes e voltaremos. Obrigado a todos os meus patrocinadores, obrigado a todos que me apoiam. Bom trabalho, Jack.

Pyfer entrou em sua primeira luta principal do UFC com muito entusiasmo depois de marcar finalizações em suas últimas cinco lutas, incluindo uma marca de 3-0 dentro do octógono. No entanto, contra o adversário mais experiente de sua carreira, Pyfer não conseguiu administrar o ataque o suficiente para ultrapassar Hermansson.

Aos 27 anos, o prospecto dos médios parece ter muito tempo para se recuperar dessa decepção.