Joe Rogan pressiona Aaron Rodgers sobre a piada de Jimmy Kimmel sobre a ‘lista de Epstein’

Aaron Rodgers ficou fora das manchetes por um mês depois de sua rivalidade pública com o comediante e apresentador Jimmy Kimmel. Para refrescar sua memória, vamos explicar por que esses dois se envolveram no que poderia ter terminado em um processo judicial. Como um dos atletas mais polêmicos que existe, Aaron Rodgers ficou especialmente interessado em explorar inúmeras conspirações que não foram comprovadas até hoje. É verdade que há muitos aspectos dessas teorias que são interessantes de investigar, mas insinuar que são verdadeiras sem provas fará com que você seja condenado ao ostracismo de qualquer lugar rapidamente. Aaron Rodgers insinuou que Jimmy Kimmel fazia parte da lista de Jeffrey Epstein de pessoas que viajaram para sua ilha. Kimmel ameaçou processar e criticou Rodgers em seu programa.

Aaron Rodgers x Jimmy Kimmel explicou: Isso é o que aconteceu e como envolveu EpsteinMC

Além disso, a ESPN pediu ao ‘The Pat McAfee Show’ que divulgasse um comunicado onde tentavam se desculpar por tudo o que aconteceu, mas nunca chegaram a essa parte. Depois de um mês desde que isso aconteceu, Aaron Rodgers está de volta a um espaço seguro onde pode dizer o que quiser sem restrições. Ele estava no podcast ‘The Joe Rogan Experience’ para falar sobre a rivalidade com Jimmy Kimmel. Surpreendentemente, Joe o pressionou, dizendo que ele insinuou que Kimmel estava nessa lista. Rodgers negou e mudou a conversa para o ataque que recebeu de Kimmel por ser considerado um antivaxxer.

A velha grade de Aaron Rodgers com Jimmy Kimmel

No final das contas, tudo o que Aaron Rodgers estava tentando realizar era irritar Jimmy Kimmel, provocando-o sobre a lista de Epstein. Ele fez isso como vingança por todas aquelas vezes em que Kimmel o criticou no programa e ele tentou fazer o mesmo com resultados desastrosos. A troca entre Rogan e Rodgers entra no território anti-grande indústria farmacêutica muito rapidamente. Assim como as pessoas que assistem a esse episódio de Joe Rogan podem imaginar.