Joel Embiid diagnosticado com lesão meniscal no joelho esquerdo: Quanto tempo ele vai perder?

TO Philadelphia 76ers está enfrentando um revés significativo, já que seu craque e atual MVP, Joel Embiid, foi diagnosticado com uma lesão no menisco do joelho esquerdo. A lesão ocorreu durante o jogo de terça-feira contra o Golden State Warriors, quando Embiid mergulhou para pegar uma bola, mas o atacante do Warriors, Jonathan Kuminga, caiu sobre a perna esquerda, resultando em uma curva estranha.

A partir de agora, os Sixers confirmaram que Embiid ficará afastado dos gramados pelo menos durante o fim de semana enquanto trabalham na finalização de um plano de tratamento. A equipe divulgou comunicado revelando a lesão no menisco lateral e garantiu aos torcedores que atualizações seriam fornecidas conforme a situação evoluísse.

Este último golpe segue a recente ausência de Embiid em dois jogos devido a dores no mesmo joelho, ambos os quais terminaram em derrotas para os Sixers em dificuldades. Atualmente em uma seqüência de quatro derrotas consecutivas, o Philadelphia enfrenta o desafio de manter sua posição na Conferência Leste com um recorde de 29-17.

Quanto tempo o Embiid ficará fora?

A gravidade da lesão de Embiid permanece incerta, com possibilidades que vão desde um pequeno problema no menisco, que normalmente envolve uma recuperação de várias semanas, até uma lesão grave que requer cirurgia e potencialmente encerra a temporada. O resultado sem dúvida impactará o moral do time e suas perspectivas nos playoffs.

A candidatura de Joel Embiid a MVP, que já foi um forte candidato ao lado do pivô do Denver Nuggets, Nikola Jokic, está agora em perigo devido às novas regras da NBA. Esses regulamentos estipulam que os jogadores devem participar de pelo menos 20 minutos em um mínimo de 65 jogos para serem elegíveis aos prêmios. Com Embiid perdendo 12 jogos nesta temporada, suas chances de defender o título de MVP estão diminuindo rapidamente.

Apesar de liderar a NBA em pontuação com impressionantes 35,3 pontos por jogo, a lesão de Embiid e a potencial ausência de um número significativo de jogos após o fim de semana podem minar sua candidatura. Os Sixers e seus torcedores aguardam ansiosamente atualizações sobre a condição de seu craque, na esperança de um resultado favorável que minimize o impacto em suas aspirações para a temporada.