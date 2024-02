Joel Embiid, estrela do Philadelphia 76ers, será submetido a uma cirurgia e enfrentará uma longa dispensa por lesão

Joel EmbiidMVP da temporada regular da NBA da última temporada, será submetido a uma cirurgia em uma lesão no menisco do joelho esquerdo e ficará afastado por tempo indeterminado com o Filadélfia 76ers.

Adrian Wojnarowski (ESPN) e Shams Charania (The Athletic), os dois jornalistas com as melhores fontes dentro da NBA, relataram no domingo que o centro ficará ausente “por um longo período de tempo” sem detalhar exatamente quanto tempo.

Joel Embiid é criticado por sua ausência do 76ers contra o NuggetsTwitter

Corrida de MVP para Embiid

O movimento sai Embiid praticamente fora da corrida de MVP, já que a NBA agora exige um mínimo de 65 jogos disputados (de um total de 82 jogos da temporada regular) para ser elegível aos prêmios de final de ano e ao Filadélfia star já perdeu 14 jogos nesta temporada.

Além de seus problemas físicos, Embiid tem jogado em excelente nível nesta temporada, com média de 35,3 pontos (maior artilheiro do campeonato), 11,3 rebotes e 5,7 assistências por jogo.

Embiida ausência complica muito a situação do Seisque está agora em quinto lugar na Conferência Leste com um recorde de 30-18, depois de vencer apenas um dos últimos seis jogos.

Acredita-se que Embiid teria sido um verdadeiro candidato ao prêmio de MVP se tivesse conseguido se manter em forma durante a quantidade certa de jogos, mas esse prêmio está destinado a ir para outro lugar agora.