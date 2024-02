Joel Embiid passa por uma cirurgia bem-sucedida no joelho: quando ele retornará à ação da NBA?

Mde que foi feito Joel Embiidgerenciamento de carga ao longo deste NBA temporada. Embiid frequentemente fica de fora dos jogos enquanto lida com dores no joelho esquerdo, mas com pressão para jogar a fim de manter vivas suas esperanças de MVPo centro o destruiu em várias ocasiões.

Há uma semana, tudo veio à tona, quando ele sofreu um agravamento no mesmo joelho depois Jonathan Kuminga pousou nele. O Seis anunciou na terça-feira que Embiid foi submetido a uma cirurgia bem-sucedida para reparar o menisco lateral no joelho.

A estrela dos Sixers, Joel Embiid, será submetido a exame de ressonância magnética após lesão no joelho no jogo dos WarriorsLAPRESSE

Quanto tempo Joel Embiid ficará afastado devido a uma lesão no joelho?

Segundo a equipe, Embiid “será reavaliado em aproximadamente quatro semanas“. Eles então determinarão os próximos passos em sua recuperação. A declaração é bastante vaga e realmente não dá aos fãs dos Sixers qualquer tipo de esperança no futuro.

Mas de acordo com o The Athletic’s Shams Charaniao “melhor caso“para Embiid falta apenas um a dois meses. Charania mencionou que uma reparação completa do menisco constituiria uma recuperação muito mais longa, mas não parece ser esse o caso, com a equipa a reivindicar uma reavaliação em apenas um mês.

Isso é possível que a equipe o desligue depois dessas quatro semanas, mas com o time em uma vaga nos playoffs e Embiid disposto a jogar apesar da dor, pudemos vê-lo de volta pouco antes do final da temporada regular.

Enquanto isso, os sonhos de Embiid de ganhar o prêmio MVP nesta temporada foram frustrados. Ele era o favorito antes de cair com a lesão.