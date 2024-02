‘Jogo de bola diferente’: profissionais reagem à vitória corajosa de Jack Hermansson sobre Joe Pyfer no UFC Vegas 86

Jack Hermansson manteve o portão firmemente fechado na luta principal do UFC Vegas 86.

Enfrentando Joe Pyfer, Hermansson superou um início lento para se recuperar nas três rodadas finais e conquistar uma vitória corajosa por decisão unânime. Parecia que o poder de Pyfer iria prevalecer logo no início, mas o mais experiente Hermansson começou a mudar as coisas na terceira rodada, antes de se afastar no placar nos 10 minutos finais.

Foi a 11ª vitória de Hermansson em 17 lutas no UFC e ele já alternou vitórias e derrotas nas últimas nove. Fazendo jus ao apelido de “Coringa”, Hermansson está provando ser um dos lutadores mais imprevisíveis e durões do peso médio do UFC.

Os colegas lutadores de Hermansson ficaram emocionados com seu esforço, com a maioria apontando a grande diferença no tempo do octógono entre os dois lutadores principais e como isso afetou o resultado.

Confira abaixo as melhores reações da comunidade MMA nas redes sociais.

É um jogo diferente quando você entra no top 10. Lutei mais de uma década dentro do TOP 10. Poucos podem dizer que sim, mesmo os campeões anteriores. Muitos atingiram o ponto alto e desapareceram muito, depois perderam 8 seguidas como Johnny Hendricks! Joe aprenderá com isso! #MMA -Derek Brunson (@DerekBrunson) 11 de fevereiro de 2024

Já disse isso mil vezes, perder uma rodada não significa nada. E lutas de 5 rounds são um monstro totalmente diferente. Muito bem, Jack, desempenho veterano, e Pyfer não tem nada do que se envergonhar. Grande passo e ele teve um desempenho admirável. – Chris Curtis, o homem de ação (@ Actionman513) 11 de fevereiro de 2024

Nossa, que luta! Contei Jack depois do primeiro. Maneira de voltar e provar que estou errado! #UFCVegas86 -Ode’ ⭕️sbourne (@OdeOsbourne) 11 de fevereiro de 2024

O melhor do resto

Gregório Rodrigues finaliza Brad Tavares

Rodolfo Vieira usa seu jiu-jitsu para dominar Armen Tsarukyan

Rodolfo Viera não é um lutador de MMA completo, mas sua pressão no quadril, montaria e jogo de ponta são ELITE, ele pode levar você lá #UFCVegas86 -Caolan Loughran (@DonCaolan135) 11 de fevereiro de 2024

Carlos Prates marca nocaute espetacular na estreia no UFC

Prates acabou de pegar sua carta no river para matar seu bolso de AAs. Que volta! -Derek Brunson (@DerekBrunson) 11 de fevereiro de 2024

Bogdan Guskov nocauteia Zac Pauga com combinação temível

Por que Pauga estava lutando contra um Nightwalker? Aquele homem montou um cavalo morto e estava pronto para a batalha -Terrance McKinney (@twrecks155) 10 de fevereiro de 2024

Hyder Amil impressiona na estreia no UFC