John Schneider, dos Duques de Hazzard, foi atingido por uma tempestade de racismo: o que ele disse a Beyoncé?

John Schneiderconhecido por seu papel como Bo Duke no popular The Dukes of Hazzard, foi criticado ao comparar Beyoncé a um cachorro urinando no que muitos alegaram ser um comentário de motivação racial contra o cantor.

O homem de 63 anos falava a um meio de comunicação conservador, o que não vai ajudar a sua defesa, e disse que BeyoncéO esforço de tentar a música country não foi diferente de um cachorro deixando seu cheiro na terra.

Jay-Z critica o Grammy por nunca ter dado o Álbum do Ano para Beyoncé

O apresentador também tentou invocar mais agressividade política do ator, sugerindo que os “esquerdistas” (esquerdistas) não “deixarão nenhuma área em paz”, aparentemente acreditando que não podem curtir música country, o que Schneider não subiu para.

“Eles precisam deixar sua marca”, disse Schneider sobre Beyoncé para One American News. “Assim como um cachorro em um parque para passear com cães. Você sabe, todo cachorro tem que marcar cada árvore, certo? Então é isso que está acontecendo aqui.”

Como resultado, muitos fãs acham que comparar Beyoncé para um canino é racismo e destaca convenções linguísticas inaceitáveis ​​dirigidas a minorias étnicas de sociedades de maioria branca, como os Estados Unidos.

Um usuário acessou o X, antigo Twitter, para escrever: “Beyoncé pode fazer o que quiser, ela não precisa da sua permissão John Schneider.”

Um segundo disse: “Podemos todos concordar que John Schneider é um idiota ignorante e odioso.”

Enquanto um terceiro escreveu: “John Schneider nasceu em Nova York e se mudou para Atlanta aos 14 anos. Só porque ele vestiu algumas Levi’s e fingiu ser sulista 4 anos depois para Dukes of Hazzard NÃO o torna um especialista no que é e o que não é country.

“Ele é um idiota racista, é isso que ele é.”

Controvérsia da música country de Beyoncé

A cantora Single Ladies, de 42 anos, decidiu experimentar um novo gênero depois de dominar o cenário da música pop nas últimas duas décadas e lançou duas faixas intituladas 16 Carriages e Texas Hold ‘Em durante o Super Bowl LVIII.

No entanto, a recepção não foi imediatamente boa. Uma estação de rádio em Oklahoma, KYKC, recusou-se a tocar as músicas, insistindo que eram uma “estação de música country”.

Após receber críticas de fãs por racismo, a emissora tentou se justificar alegando que se trata de uma emissora pequena, portanto não vão ajudar a quebrar uma artista e ela precisa se posicionar melhor para ser mais tocada.

Mais tarde, eles voltaram atrás em sua decisão e começaram a jogar Texas Hold ‘Em, mostrando uma foto de sua música no X, Twitter.