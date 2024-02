Johnny Eblen explica ‘travessuras’ envolvendo uma maratona de compras de US $ 85 mil com a modelo OnlyFans, uma pegadinha quase desastrosa

Johnny Eblen está vivendo fora da jaula.

O campeão dos médios do Bellator ganhou as manchetes duas vezes nas últimas semanas por motivos não relacionados à sua próxima luta com o campeão meio-pesado do PFL, Impa Kasanganay, que ele enfrenta no evento PFL vs. Bellator neste sábado em Riad, Arábia Saudita.

Em um caso, Eblen levantou as sobrancelhas quando foi relatado que ele gastou US$ 85.000 em uma maratona de compras com a modelo OnlyFans Jessenia Rebecca. Então, no fim de semana passado, Eblen foi flagrado pela câmera quase sendo atacado por um brincalhão depois de ser armado pelo empresário Brian Butler.

Eblen foi questionado sobre as duas histórias durante uma aparição no A hora do MMA na quarta-feira e ele fez o possível para bancar o tímido.

“Tenho estado um pouco nervoso ultimamente”, disse Eblen quando questionado sobre seus hábitos de compra. “Não posso falar muito sobre isso, é semana de luta, tenho que focar na luta. Sou homem, sou profissional, tenho que focar na luta.”

Pressionado sobre o valor de US$ 85 mil, Eblen não confirmou nem negou, dizendo: “Foi o que eles disseram”.

A vida amorosa de Eblen gerou mais fofocas quando o Bellator mais tarde lançou um grampo do campeão brincando com uma mulher diferente. A repentina atenção em sua escolha de companheiros fez Eblen rir em resposta.

“Há algumas garotas brigando pela minha atenção”, disse Eblen. “Eles estão lutando por isso. É ótimo ser o rei e vou continuar sendo o rei, mas temos que focar na luta. Eu tenho que vencer, é isso. Você tem que continuar sendo o campeão, tem que continuar vencendo ou todos irão embora. Tenho que continuar vencendo.”

“Apenas travessuras”, continuou Eblen. “É nas travessuras que eu me envolvo. Se você me levar para lá, para o mundo livre, serei obrigado a fazer alguma coisa.”

Essas travessuras não envolvem apenas Eblen exibindo sua conta bancária. Eblen quase teve que mostrar as habilidades que o tornaram um lutador invicto quando foi recentemente confrontado por um estranho em uma Home Depot.

Felizmente, Eblen rapidamente percebeu que era seu empresário Butler pregando uma peça nele, mas o lutador diz que a situação poderia ter sido muito diferente.

“[Butler] me pegou tão bem”, disse Eblen. “Eu não tinha ideia, estava apenas fazendo compras, tentando conseguir essa mangueira. Meu cachorro toma banho, gostamos de tomar banho lá fora. Estávamos no Home Depot e eu estava olhando em volta e de repente um cara estava parado na minha frente conversando e ele estava com uma máscara, eu pensei, ‘O que é essa máscara?’ é como o Apple Vision Pro ou algo parecido? E então eu vi uma câmera atrás dele e pensei, ‘Esse cara provavelmente está tentando filmar conteúdo engraçado, provavelmente está tentando fazer alguma coisa.’ Mas eu não o conhecia, não tinha ideia de quem ele era. Acontece que eu fiz parte disso de alguma forma.

“Então eu pensei, tudo bem, ele estava falando merda, tanto faz, ele continuou me incentivando, continuou me incentivando, e eu estava indo embora e então ele disse algo inteligente sobre minha garota. Então eu pensei, ‘Mano’, foi quando apertei o botão e comecei a acompanhá-lo até lá. Ele disse, ‘Brian me enviou.’ Eu estava tipo, ‘Brian quem? Brian quem? Ele fica tipo, ‘Sucker Punch [Entertainment].’ Eu estava prestes a dar a ele um trio e nocauteá-lo no meio da Home Depot. Sim, Brian, ele me pegou bem.

Como lembra Eblen, foi a mulher que estava com ele que não apenas armou a pegadinha ao lado de Butler, mas também garantiu que houvesse muitas câmeras para gravá-la. Ele admitiu que estava tão exaltado com o confronto que na verdade “suava” depois e, embora pudesse rir disso, estava 100 por cento pronto para jogar as mãos.

Quão perto Eblen esteve de dar um soco no brincalhão?

“Muito perto”, disse Eblen. “O fato de eu ter ido embora e ele me ter dito para voltar depois de continuar a desrespeitar a mim e à minha garota, eu estava tipo dizendo: ‘OK, vou dar socos’. Foi quando ele disse: ‘Brian me enviou’, e eu pensei, ‘Brian quem?’ Meu cérebro não estava tipo, ‘Por que você está me contando, Brian?’ Então ele disse ‘Sucker Punch’, e eu pensei, ‘Oh merda, sim, não posso dar um soco nesse idiota, ele está pregando uma peça no meu amigo.