Johnny Manziel diz que perdeu 40 libras depois de deixar Browns em uma ‘dieta rigorosa’ de cocaína

Johnny Manziel diz que passou de 210 libras para 170 poucos meses após o término de sua carreira na NFL … explicando que seu corpo se transformou devido a “uma dieta rigorosa de golpes”.

O ex-vencedor do Troféu Heisman falou sobre suas lutas após seus dias de jogo em Cleveland durante uma entrevista recente de duas horas com Shannon Sharpe.

No chat do “Clube Shay Shay” podcast … Manziel admitiu que estava quase no fundo do poço depois de ter falhado com os Browns em 2015, aos 23 anos – então ele recorreu ao cenário de festas de Las Vegas para buscá-lo.

Aparentemente, sua viagem para Sin City incluiu bastante de cocaína… algo que ele diz mudou sua figura para uma figura irreconhecível.

“Naquele momento, cara”, disse Manziel, “eu me olhava no espelho e não me via diferente de quando estava em Cleveland. Até subir em uma balança no Cosmopolitan Hotel em Las Vegas, Eu não percebi que tinha perdido 40 quilos.”

“Lembro que essas fotos foram publicadas”, continuou ele. “Eu estava tipo, ‘Droga. O que estou fazendo? Ah, tanto faz, vamos descobrir isso mais tarde. Vamos de novo.'”

Manziel disse que além da cocaína, também usava OxyContin e Percocets.

Johnny Football lamentou outras partes de sua vida em sua conversa com Sharpe – incluindo seu relacionamento tenso com Lebron James.



Depois que Cleveland recrutou o Texas A&M QB, LeBron o contratou para sua agência… e durante todo seu tempo com os Browns, Manziel disse que o astro da NBA tentou colocá-lo sob sua proteção. Mas, enquanto lutava contra o mau jogo e a subsequente depressão, ele disse que empurrou o arremessador para longe.

“LeBron me mandava mensagens toda semana para ir até minha casa assistir a um jogo ou jogar pôquer com os meninos e apenas tentava estar lá”, disse Manziel. ‘E eu fiquei tão deprimido pela primeira vez na minha vida que mesmo meu maior modelo e inspiração na minha vida não conseguiu me tirar da cama para sair com ele.’

Manziel acrescentou que ainda hoje sente que decepcionou o futuro membro do Hall da Fama do basquete.