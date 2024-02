Jon Bon Jovi e Bruce Springsteen se apresentam no palco em Los Angeles

TMZ. com

Jon Bon Jovi dar Bruce Springsteen deu a todos um grande prazer na sexta à noite, agitando e rolando no mesmo palco na frente de uma multidão repleta de estrelas!

Os dois ícones da música de Nova Jersey se apresentaram juntos no Centro de Convenções de Los Angeles para homenagear a carreira artística e o trabalho de caridade de Jon, quando ele recebeu o prêmio de Personalidade do Ano da MusiCares.

Todos eles relaxaram e curtiram os garotos de Jersey tocando uma das músicas mais memoráveis ​​de Jon, “Who Says You Can’t Go Home”.