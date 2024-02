Jon Jones diz que recusou a atração principal do UFC 300, futura luta contra Tom Aspinall ‘não está fora de questão’

Jon Jones pode se aposentar do MMA em breve, mas não há garantia de que isso aconteça depois que ele enfrentar Stipe Miocic ainda este ano.

O atual campeão peso pesado do UFC falou sobre seu futuro durante uma turnê pela Austrália e Nova Zelândia, enquanto continua se recuperando de uma ruptura no músculo peitoral que o impediu de competir conforme programado em novembro passado. Há meses circulam rumores de que Jones pode encerrar sua carreira depois de conseguir a luta legada que deseja com Miocic, o que impediria o campeão interino Tom Aspinall de receber a oportunidade de unificar os títulos.

No entanto, Jones disse que ainda não tomou nenhuma decisão e é perfeitamente possível que Aspinall acabe realizando seu desejo.

“Vou realmente basear se continuo na forma como compito contra Stipe, como me recupero dessa lesão”, disse Jones à Submission Radio. “Eu poderia tirar Stipe da água ou poderia ser uma guerra absoluta. E sinto que preciso dar um passo de cada vez antes de ver o que farei a seguir.

“Mas a luta contra Tom definitivamente não está fora de questão. Especialmente com a forma como me sinto por estar aqui. Eu me sinto totalmente revigorado e reenergizado só de estar perto de todos esses fãs. Então, não posso simplesmente ir embora. Então, a bola está rolando em uma direção muito positiva para eu continuar minha carreira.”

Parte do motivo pelo qual Jones tem sido tão inflexível em enfrentar Miocic é a notável quantidade de elogios que ambos conquistaram durante suas respectivas carreiras. Jones tem uma longa lista de conquistas em seu currículo, incluindo o maior número de defesas de título na história da divisão meio-pesado do UFC.

Miocic detém a mesma conquista no peso pesado, o que ajuda a solidificar a afirmação de que ele pode ser o maior peso pesado a competir no UFC.

“Stipe e eu estamos no esporte há muito tempo”, disse Jones. “Não acho que Stipe esteja recebendo o respeito que merece. Eu e Stipe temos assuntos inacabados e acho que é a única coisa justa a fazer. Estou animado com Tom e seu futuro.”

Jones também reconheceu que apenas enfrentar o próximo cara da fila não é tão intrigante para ele nesta fase de sua carreira, então isso pesa muito sobre ele ao considerar se continuará ou não lutando.

“Muitas pessoas não reconhecem isso, que sempre haverá outro candidato incrível”, disse Jones. “É função do UFC construir o próximo grande sucesso. E é meu trabalho perceber quando você é o suficiente e fez o suficiente, sustentou sua família, criou a vida para seu povo.

“Então eu não sei. Eu realmente não sei o que vai acontecer a seguir. Estou apenas encarando uma coisa de cada vez. Esse é o meu respeito por Stipe, é apenas encarar uma coisa de cada vez e respeitá-lo como um desafio que ele será.”

No que diz respeito a Aspinall, Jones realmente não tem nenhum problema com ele, mas ele não está interessado em se envolver em uma enorme guerra de palavras nas redes sociais. Depois de vários gritos do campeão interino do UFC, Jones finalmente encerrou a conversa dizendo a Aspinall que ainda não fez o suficiente para merecer sua atenção.

“Por mais impressionante que Tom seja, ele ainda não é importante o suficiente para determinar meus horários e minhas decisões”, disse Jones. “Isso é justo, hein?”

Jones espera que Aspinall continue a acumular seus próprios elogios e a construir um currículo que o coloque no nível superior dos pesos pesados ​​de todos os tempos. Por enquanto, Jones diz que Aspinall deveria manter o foco nisso e não em uma luta que não vai acontecer agora.

“Se eu fosse ele, iria atrás disso, iria atrás disso”, disse Jones. “Se você realmente acredita que é o melhor do mundo, então vá atrás disso. Vá lá e concorra. E os verdadeiros torcedores contarão suas vitórias como campeões. Mas não me deixe atrasá-lo. Vá lá, arrase e ganhe seu dinheiro.

Jones não definiu um cronograma de quando a luta com Miocic seria marcada, mas revelou que foi abordado sobre a possibilidade de ser a atração principal do UFC 300 em abril.

Infelizmente, Jones diz que simplesmente não se sentiria confiante de que seu corpo estaria pronto a tempo enquanto ele se recuperava da ruptura do músculo peitoral que desfez seu último cartão amarelo contra Miocic.

“Recebi uma ligação de [UFC Chief Business Officer] Hunter Campbell, um dos principais advogados do UFC, disse: ‘Jon, eu sei que faltam apenas nove semanas, mas se houver alguma chance de você estar disposto, seria uma ótima notícia para a comunidade que você’ Estamos voltando e sendo a atração principal de um dos maiores eventos de todos os tempos’”, disse Jones. “E, por mais honrado que esteja pela oportunidade, simplesmente não acho que estarei pronto. Eu simplesmente não.

“Então, estou envelhecendo e só me restam mais alguns eventos, e quero dar tudo de mim a esses eventos e ter certeza de que voltarei 100 por cento.”