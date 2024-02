Jon Stewart responde à reação do monólogo do ‘The Daily Show’

John Stewart está de pé ao lado de sua torrefação de Joe Biden no monólogo de abertura de seu retorno ao ‘Daily Show’ na semana passada… enquanto também zombava de todos que seguravam suas pérolas.

Em seu segundo programa de volta para a série Comedy Central na noite de segunda-feira, JS conseguiu encontrar humor até mesmo nas mensagens online mais selvagens… observando que aqueles no X ficam entusiasmados com qualquer coisa por um centavo – até mesmo contando a labradoodles para ‘irem se foder’. Então, sim, ele não vai exatamente chorar por causa das críticas.

Ex-estrela do MSNBC Keith Olbermann dar Maria L. Trump particularmente se ofendeu com a crítica de Stewart a Biden e Donald Trump – este último chegou mesmo a rotulá-lo de “um potencial desastre para a democracia”, como se vê nos tweets exibidos no ecrã.