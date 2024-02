Jonathan Kuminga revela o motivo de sua transformação com os Warriors

TA temporada 2023-24 da NBA foi uma montanha-russa para o Guerreiros do Golden State até este ponto. Tem sido uma campanha marcada por maus resultados e pela incapacidade de encontrar cinco titulares consistentes.

Treinador principal Steve Kerr tem enfrentado estes desafios, tentando encontrar a fórmula certa para o sucesso. Em meio ao caos, surgiram dúvidas sobre a confiança da equipe em seus talentos mais jovens.

Em resposta às lutas da equipe, Kerr achou prudente depositar ainda mais fé em Jonathan Kumingadecisão que começa a render resultados positivos para os Warriors.

VamosO desempenho recente do time tem sido nada menos que estelar, atingindo seu apogeu com um desempenho vitorioso de 29 pontos contra o Grizzlies de Memphis.

Impressionantemente, ele já terminou oito jogos consecutivos com 20 ou mais pontos, juntando-se a um grupo de elite de jogadores com 21 anos ou menos que alcançaram tal feito, mantendo uma percentagem de remates de pelo menos 50 por cento.

Por que Jonathan Kuminga sente que a maré está mudando para os Warriors?

Durante uma coletiva de imprensa pós-jogo, Vamos refletiu sobre suas conquistas.

“À medida que melhoro a cada dois dias, sei que o jogo continuará mudando a cada dois momentos. Então, só preciso estar ciente de onde as pessoas vêm ou quem está aberto”, explicou ele em uma imprensa pós-jogo. conferência.

“Porque como eu coloco muita pressão no aro, vai haver muita gente presa na área e vai haver algumas pessoas bem abertas. Então, apenas ler o jogo devagar e meio que desacelerar é me ajudando a ver tudo no chão.”

Com o Guerreiros lutando com lesões, suspensões e desempenhos inconsistentes, VamosO desenvolvimento de se tornou um farol de esperança para os fãs.

Além das suas impressionantes contribuições ofensivas, o jovem avançado demonstrou uma melhoria acentuada nas suas capacidades defensivas.

Kerr confiou-lhe tarefas defensivas desafiadoras e Kuminga respondeu com disciplina e maturidade. Sua capacidade de navegar pelos dois lados da quadra forneceu um apoio crucial para Stephen Curry.