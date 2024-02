Jornada Pedagógica 2024 da Semed traz Leandro Karnal e José Pacheco para Penedo

A abertura do ano letivo nas escolas e creches da Prefeitura de Penedo reserva um encontro muito especial para professores da Secretaria Municipal de Educação (Semed). Dois estudiosos renomados, Leandro Karnal e José Pacheco, estão na programação da Jornada Pedagógica 2024.

A preparação que antecede as atividades em sala de aula acontece na próxima semana, com palestras na Casa de Aposentadoria, Centro de Convenções e Eventos de Penedo, Escola Municipal Santa Luzes e Faculdade Raimundo Marinho (confira a programação completa abaixo do texto).

“A Jornada Pedagógica marca o início do nosso ano letivo e também é um momento onde os professores se reúnem, participando de oficinas que irão acontecer terça, quarta e quinta, oficinas direcionadas aos professores de acordo com a formação de cada um”, explica Luciano Lucena sobre as atividades planejadas para docentes da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e da Educação para Jovens e Adultos (EJA).

Vale salientar que a Jornada Pedagógica é exclusiva para o corpo administrativo, pedagógico e docente da Semed, efetivo e contratado.

Em função da limitação de espaço, nos locais das oficinas e das palestras, a participação é aberta a todo os concursados, com a seguinte estimativa de pessoal aprovado no PSS 2024 da Semed.

Professor Polivalente -180

Professor para Educação Especial – 80

Cuidador para Educação Especial – 25

Professor Polivalente/EJA – 30

Auxiliar da Educação Infantil – 50

Professor de Ciências – 05

Professor de Matemática – 02

Professor de História – 02

Professor de Língua Portuguesa – 04

Professor de Língua Inglesa – 02

Professor de Geografia – 02

Professor de Educação Física – 15

Professor Auxiliar para Educação Especial – 12

PROGRAMAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA DE 2024

RODA DE CONVERSA COM GESTORES – CASA DE APOSENTADORIA (9h às 11h30)

Função da Gestão na Qualificação da Educação Pública

Mediação Thiago Bicalho

Conferencista Principal Mestre José Pacheco (Mestre em Ciências da Educação pela Universidade do Porto e fundador da Escola da Ponte, em Portugal, referência mundial em inovação)

ABERTURA OFICIAL – CENTRO DE CONVENÇÕES DE PENEDO

⎯ 12h30 às 14h30 Credenciamento

⎯ 14h30 às 15h Mesa de Abertura da Jornada Pedagógica

Prefeito Ronaldo Lopes

Secretário Luciano Lucena

Superintendente Yanne Martyres

Diretora Pedagógica Keith Guimarães e demais autoridades

⎯ 15h às 15h30 – Apresentação do livro Penedo, Cidade da Gente

Mediação e Apresentação Martha Martyres

Convidados: Autores da Obra

⎯ 15h30 às 17h – Conferência Magna “Novas Construções Sociais de Aprendizagem e o

Propósito dos Educadores”

Conferencista: José Pacheco (Mestre em Ciências da Educação pela Universidade do

Porto e Fundador da Escola da Ponte, em Portugal, referência mundial em inovação)

⎯ 17h às 19h Coffee Break e Música ao vivo

JORNADA PEDAGÓGICA DOS ANOS FINAIS – EMEB SANTA LUZIA

⎯ 07H30 ÀS 08H30: Credenciamento

⎯ 08h30 ÀS 10H00: Abertura Oficial

Participação: Secretário Luciano Lucena, Diretora Pedagógica Keith Guimarães, Técnicos Responsáveis pelos Anos Finais e demais autoridades

⎯ 10H00 ÀS 12H00: Conferência de Abertura “Transição dos Anos Iniciais para os Anos

Finais: adaptações interdisciplinares”

Conferencista: Paulo Sergio Marchelli (UFS)

⎯ 12H00 ÀS 13H30: Almoço

⎯ 13H30 ÀS 15H10: Painel “Sequência Didática na Perspectiva Interdisciplinar”

Mediador: Técnico(a) Responsável pelos Anos Finais

Palestrantes (5): Gerlan Cardoso, José Roberto Santos, Cheila Vasconcelos,

Simoneide Correia e Lucas Brito

⎯ 15H00 ÀS 18H00: Grupo de Trabalho por Componente Curricular “Construindo Sequência

Didática em…”

o Linguagens: Gerlan Cardoso

o Língua Portuguesa: José Roberto Santos

o Matemática: Cheila Vasconcelos

o Ciências Humanas: Simoneide Correia

o Ciências da Natureza: Lucas Brito

JORNADA PEDAGÓGICA DA EJA – AUDITÓRIO DA EMEB SANTA LUZIA

⎯ 07H30 ÀS 08H00: Credenciamento

⎯ 08h30 ÀS 09H30: Abertura Oficial

Participação: Secretário Luciano Lucena, Diretora Pedagógica Keith Guimarães, Técnicos Responsáveis pela EJA e demais autoridades

⎯ 09H30 ÀS 11H30: Conferência de Abertura “Andragogia e a formação de adultos: desafios e perspectivas”

Conferencista: Carla Emanuele Costa (SEMED Arapiraca)

⎯ 12H00 ÀS 13H30: Almoço

⎯ 13H30 ÀS 15H30: Painel “Desafios da Evasão na Educação de Jovens e Adultos”

o Mediador: Técnico(a) Responsável pela EJA

o Palestrantes (2): Ricardo Maciel e Tereza Costa

⎯ 15H30 ÀS 18H00: Painel de Contextualização Municipal “Estratégias Criativas nas aulas da Educação de Jovens e Adultos”

o Mediador: Técnico(a) Responsável pela EJA

o Palestrantes: Ricardo Maciel e Tereza Costa

JORNADA PEDAGÓGICA DOS ANOS INICIAIS – FRM

⎯ 07H30 ÀS 08H30: Credenciamento

⎯ 08h30 ÀS 10H00: Abertura Oficial

Participação: Secretário Luciano Lucena, Diretora Pedagógica Keith Guimarâes, Técnicos Responsáveis pelos Anos Iniciais e demais autoridades

⎯ 10H00 ÀS 12H00: Conferência de Abertura “Todos pela Alfabetização: Compromisso de

Penedo para a Criança Alfabetizada”

Conferencista: Adriana Cavalcanti (UFAL)

⎯ 12H00 ÀS 13H30: Almoço

⎯ 13H30 ÀS 15H10: Painel “Abordagens de Alfabetização nos Anos Iniciais”

Mediador: Técnico(a) Responsável pelos Anos Iniciais

Palestrantes (5): Andrea Brandão, Maria Aparecida Santos, Mayara Cordeiro, Laudicéa

Souza e Vanessa Cabral

⎯ 15H10 ÀS 18H00: Grupo de Trabalho por Componente Curricular “Aprimorando o

processo de alfabetização nos anos iniciais: modelos e práticas”

o 1º ano (Alfabetização): Andrea Brandão

o 2º ano (Alfabetização): Maria Aparecida Santos

o 3º ano: Laudicéa Souza

o 4º ano: Mayara Cordeiro

o 5º ano: Vanessa Cabral

JORNADA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL – EMEB SANTA LUZIA

⎯ 07H30 ÀS 08H00: Credenciamento

⎯ 08h30 ÀS 09H30: Abertura Oficial

Participação: Secretário Luciano Lucena, Diretora Pedagógica Keith Guimarães, Técnicos Responsáveis pela Educação Especial, e demais autoridades

⎯ 09H30 ÀS 11H30: Conferência de Abertura “Comportamento da Criança e do Adolescente

com deficiência na perspectiva da ABA”

Conferencista: Luciene Amaral da Silva (UFAL)

⎯ 12H00 ÀS 13H30: Almoço

⎯ 13H30 ÀS 15H30: Painel “Terapia ABA aplicada ao Transtorno do Espectro Autista”

Mediador: Técnico(a) Responsável pela Educação Especial

Palestrantes (2): Lea Karla e Maurícia

⎯ 15H30 ÀS 18H00: Painel “Intervenções e Práticas Aplicadas ao Comportamento”

Mediador: Técnico(a) Responsável pela Educação Especial

Palestrantes (2): Lea Karla e Maurícia

JORNADA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL – FRM

⎯ 07H30 ÀS 08H30: Credenciamento

⎯ 08h30 ÀS 10H00: Abertura Oficial

Participação: Secretário Luciano Lucena, Diretora Pedagógica Keith Guimarães, Técnicos Responsáveis pela Educação Infantil, e demais autoridades

⎯ 10H00 ÀS 12H00: Conferência de Abertura “Potencialidades do Campo de Experiência na

Educação Infantil”

Conferencista: Elba Siqueira (SEMED Palmeira dos Índios)

⎯ 12H00 ÀS 13H30: Almoço

⎯ 13H30 ÀS 15H30: Painel “Ludicidade contextualizada nos cinco campos de experiência”

Mediador: Técnico(a) Responsável pela Educação Infantil

Palestrantes (2): Cristianlex e Leide Daiane

⎯ 15H30 ÀS 18H00: Painel “Práticas de Ludopedagogia na Educação Infantil”

Mediador: Técnico(a) Responsável pela Educação Infantil

Palestrantes (2): Cristianlex e Leide Daiane

JORNADA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INTEGRAL – EMEB SANTA LUZIA

07H30 ÀS 08H00: Credenciamento

⎯ 08h30 ÀS 09H30: Abertura Oficial

Participação: Secretário Luciano Lucena, Diretora Pedagógica Keith Guimarães, Técnicos Responsáveis pela Educação Integral, e demais autoridades

⎯ 09H30 ÀS 11H30: Conferência de Abertura “Desafios da Educação Integral no Tempo

Integral”

Conferencista: Francisco Melo (SEMED Santana do Ipanema)

⎯ 12H00 ÀS 13H30: Almoço

⎯ 13H30 ÀS 15H30: Painel “Educação Integral com abordagem centrada no estudante”

Mediador: Técnico(a) Responsável pela Educação Integral

Palestrantes (2): Erivaldo Valério e Marcos Alves

⎯ 15H30 ÀS 18H00: Painel “Práticas de Educação Integral emPenedo/AL”

Mediador: Técnico(a) Responsável pela Educação Integral

Palestrantes: Erivaldo Valério e Marcos Alves

CONFERÊNCIA OFICIAL DE ENCERRAMENTO – CENTRO DE CONVENÇÕES

⎯ 07H00 ÀS 08H30: Credenciamento

⎯ 08h30 ÀS 09H00: Abertura Oficial

⎯ 09H00 ÀS 10H00: Conferência de Encerramento “Futuro da sala de aula: como educar num mundo em ebulição?”

Conferencista: Leandro Karnal

⎯ 10h00 ÀS 11H00: Encerramento