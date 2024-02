Jornalista que revelou o grave estado de saúde de Kate Middleton explica porque a Família Real nega

Tele mistério de Kate MiddletonA cirurgia abdominal programada, mas surpreendente, cativou leitores de todo o mundo, enquanto todos se perguntam o que está acontecendo, e um jornalista pensa que tem a resposta para o intenso sigilo.

Segredo em torno do Família real não é exatamente uma surpresa, existe para manter o enigma deles como corpos imparciais acima da vida cotidiana, mas com a transparência da cirurgia de próstata do rei Carlos III, a privacidade de Middleton parece incomum.

Dentro da luxuosa mansão de recuperação de Kate Middleton, Adelaide Cottage

Em declarações ao Fiesta, o jornalista espanhol Concha Calleja afirmou que a holandesa de Cambridge foi colocada em coma durante o período pós-operatório, mas foi rapidamente criticada pelo Família realque considerou suas afirmações “totalmente absurdas”.

“É um absurdo total”, disse uma fonte ao The Times de Londres. “Nenhuma tentativa foi feita por aquela jornalista para verificar qualquer coisa que ela disse com alguém da casa.

“É fundamentalmente totalmente inventado, e usarei um inglês educado aqui: não é absolutamente o caso.”

Calleja não vai deixar descansar

Mas apesar de ter sido desacreditada pelo Palácio de Buckingham, Calleja decidiu que tem mais a dizer.

Em vez de oferecer novas informações, ela insistiu na sugestão de que Middleton precisava ser colocado em coma pela Clínica de Londres.

“Ainda tenho uma confiança tremenda na minha fonte”, acrescentou Calleja ao Fiesta, novamente. “E ainda mantenho tudo o que disse, apesar dos arrependimentos.

“Já toquei nos nervos, e os nervos sempre doem, e foi isso que aconteceu. Não houve uma única declaração negando isso, nem uma única. Confio na minha fonte.”

Por que Middleton foi submetido a uma cirurgia?

Middleton foi submetida a uma cirurgia programada na Clínica de Londres em 17 de janeiro, direcionada à região abdominal e considerada não cancerosa. Ela continuará seus deveres reais de forma limitada em casa e retornará a suas funções plenas após a Páscoa.

As primeiras especulações são de que ela passou por um procedimento com o objetivo de abrir outro trato ácido em seu estômago para evitar refluxos ácidos recorrentes causados ​​​​por suas três gestações.

E um segundo sugeriu que ela fez uma histerectomia para remover o útero depois de produzir três herdeiros para Williameventual trono, garantindo o futuro do Família real.