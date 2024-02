Jose Altuve garante legado do Houston Astros com extensão de US$ 125 milhões

EUum movimento cimentando seu legado com o Houston Astros, José Altuve assinou um histórico de cinco anos, Extensão de contrato de US$ 125 milhõesgarantindo que ele continuará sendo a pedra angular da franquia nos próximos anos.

O acordo, confirmado por fontes com conhecimento das negociações, representa um marco significativo na Altuve’s carreira ilustre.

Altuve deve receber bônus de assinatura de US$ 15 milhões

O Astros anunciou a extensão em Terça-feiraembora detalhes financeiros específicos não tenham sido divulgados.

Altuve’s contrato inclui um bônus de assinatura substancial de US$ 15 milhões para a temporada atual, com salários anuais de US$ 30 milhões nos primeiros três anos e US$ 10 milhões para os dois últimos anos.

No 33 anosAltuve está à beira do precipício da história como o primeiro jogador de segunda base a ultrapassar o US$ 300 milhões marca nos ganhos da carreira.

Seu excepcional talento e liderança guiaram o Astros a quatro flâmulas e duas Títulos da Série Mundial sobre o dele Mandato de 13 anos.

Com uma média de acertos de .307 e uma série de registros de franquia em seu nome, incluindo rebatidas, duplas, corridas e bases roubadas, Altuve’s impacto sobre o Astros é imensurável.

Proprietário do Astros Jim Crane expressou o significado de Altuve’s extensão, afirmando, “Tê-lo se aposentar aqui é um grande negócio para a franquia, e eu acho que é um grande negócio para ele e um grande negócio para os fãs, mais importante ainda.”

Altuve’s jornada desde sua estreia em 2011 para se tornar uma planta perene Todas as estrelas e AL MVP em 2017 é uma prova de sua dedicação e habilidade.

Apesar de enfrentar contratempos com lesões em 2023a resiliência de Altuve brilhou enquanto ele mantinha um desempenho estelar .311 média de rebatidas com 17 home runs e 14 roubos.

Altuve’s o impacto se estende muito além do diamante. Suas contribuições para a comunidade e seu papel no sucesso dos Astros fazem dele uma figura querida no Houston e além.

A extensão protege Altuve’s lugar entre os grandes astros e prepara o terreno para novas conquistas nos próximos anos.

Com os olhos postos em marcos como o clube de 3.000 sucessos, Altuve’s legado como um Astros a lenda está firmemente estabelecida.

O Astros realizará uma conferência de imprensa sobre Quarta-feira no Parque Minuto Maid para anunciar oficialmente Altuve’s extensão, celebrando a continuação de uma carreira histórica e o futuro brilhante que a franquia tem pela frente.