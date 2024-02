Joselu se prepara para o Real Madrid afastar o Getafe e assumir a liderança da LaLiga

Real Madrid obtiveram dois pontos de vantagem no topo da LaLiga EASPORTS depois Chave de Joselu guiou-os para um Vitória por 2 a 0 sobre o Getafe na quinta feira.

Carlos Ancelotti optou por descansar estrelas como Rodrygo e Toni Kroos, mas o italiano conseguiu receber de volta a estrela de 18 gols Jude Bellingham de volta ao onze inicial após sua suspensão.

Mas foi outra assinatura de verão, Joselu, que provou ser o finalizador mortal da noite.

Recompensado pelo seu nono jogo como titular na temporada, o jogador de 33 anos colocou os visitantes na frente aos 14 minutos, para silenciar a animada torcida da casa no Estádio Coliseu.

Depois de uma sublime jogada de 22 passes, o internacional espanhol encontrou Cruzamento convidativo de Lucas Vázquez com cabeçada imponente para marcar o sexto gol na LaLiga EASPORTS e o 11º em todas as competições.

Joselu uma ameaça constante

A dupla quase combinou novamente no final do intervalo, desta vez com Vazquez proporcionando um corte elegantemas goleiro David Soria foi capaz de parar para negar Joselu um segundo.

Houve poucas chances de falar depois disso, com A retaguarda do Real Madrid acção que se revelou eficaz como Getafe não conseguiu acertar um único chute no primeiro tempo.

Getafe boss Jose Bordalas respondeu com uma mudança tripla no intervalo, enquanto Antonio Rudiger foi forçado a sair com um problema na coxa e substituído por Eduardo Camavinga. E não demorou muito para os anfitriões entrarem em ação.

O Getafe finalmente fez seu primeiro remate à baliza quando Mason Greenwood, por empréstimo de Manchester United, viu seu esforço perfurado bater contra a madeira com Andriy Lunin bem batido.

Foto: JOSÉ A. GARCIAMARCA

Getafe é obrigado a pagar por devassidão

E essa oportunidade perdida revelou-se crucial quando apenas quatro minutos depois Joselu escolheu sua posição com um remate baixo e preciso no canto inferior para dobrar sua contagem.

Ele poderia ter feito um hat-trick depois de ter sido expulso à baliza por Bellingham antes de quadrar isso desinteressadamente para Vinicius, que viu seu esforço ser salvo por Sória.

Getafe foram então deixados a lamentar mais oportunidades perdidas através Nemanja Maksimovic e o ex-atacante do Real Madrid Borja Mayoral, que também acertou a trave. Sem ameaça de um retorno tardio, Real Madrid estendeu sua seqüência de vitórias para seis jogos, além de ficar 16 jogos sem derrota.

O resultado sem dúvida irá encantar Ancelotti, quem pode esperar pelo confronto do derby de Madrid contra Atletico Madrid no domingo, com vários de seus principais jogadores preparados para o confronto no Santiago Bernabéu.