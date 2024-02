Juiz de Las Vegas relata ataque horrível no tribunal por agressor acrobático

A juíza de Las Vegas brutalmente atacada por um criminoso acrobático que saltou sobre a bancada do tribunal diz que ficou totalmente horrorizada e que teria sido morta se os funcionários do tribunal não tivessem corrido em seu auxílio.

Em 7 de fevereiro, o Juiz do Tribunal Distrital do Condado de Clark Mary Kay Holthus prestou depoimento ao grande júri no caso de tentativa de homicídio de Deobra Redden, de acordo com uma transcrição obtida pela Fox 5 Las Vegas. Redden foi recentemente indiciado pela acusação de crime por seu ataque a Holthus no tribunal.