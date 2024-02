Jussie continua lutando, Toby Keith Death, Andrew Whitworth

É um dia difícil no TMZ e estamos na frente da TV – onde os tópicos variam de uma morte trágica a uma difícil batalha legal em Chicago… e quase tudo mais.

‘TMZ Live’ estava repleto de opiniões – especialmente sobre o tema de Jussie Smollett, que agora está tentando que seu recurso de processo criminal seja ouvido pela Suprema Corte do Estado de Illinois … argumentando que ele não deveria ter que cumprir mais pena de prisão depois de ser condenado pela suposta fraude.

Embora as pessoas possam revirar os olhos com a ideia de que ele continua a lutar contra isso, Harvey diz que Jussie pode realmente ter razão e ter sua condenação rejeitada… o tempo dirá.

No ‘TMZ on TV’, homenageamos e lembramos do grande Toby Keith – que acabou de falecer após uma batalha contra o câncer de estômago, ao qual acabou sucumbindo.