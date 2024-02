Justin Bieber é visto em Las Vegas em meio a rumores de participação especial no Super Bowl

Justin Bieber foi visto entrando em um hotel de Las Vegas com membros do KarJenner família antes do Super Bowl de 2024. Carregando uma transportadora Louis Vuitton marrom, ele chegou com Kim Kardashian, Khloé Kardashian e Kendall Jenner. A estrela pop é amiga do Kardashians há mais de uma década e é casado com Kendallo melhor amigo, Hailey Bieber.

RELACIONADO:

Uma possível participação especial

TMZ informou que o artista do intervalo do Super Bowl LVIII Usherestá em comunicação com Bieber sobre uma aparição especial durante o show.

O passeio divertido de Kendall Jenner com Justin Bieber após o rompimento de Bad BunnyParker Johnson

Usherque orientou Bieber no início de sua carreira, provocou colaborações durante o show do intervalo, sugerindo surpresas de outros artistas como Ludacris, Lil Jone chaves de Alicia. Embora não confirmados, esses músicos podem se juntar Usher no palco.

“Acho que facilitei para mim mesmo quando decidi incluir participações em músicas que se tornaram discos de sucesso, o que me deu o maior ponto de referência.” Usher disse na conferência de imprensa organizada pela Apple Music.

“Eu definitivamente tive muitas ideias sobre quem eu gostaria de compartilhar esse momento comigo e sinto que as pessoas que vão compartilhar isso merecem o mesmo reconhecimento pelo que fazem em suas carreiras – se colaboramos juntos. ou melhor, eles tiveram momentos próprios”, acrescentou, insinuando que pode haver mais de um convidado especial.

Os torcedores podem assistir ao jogo do campeonato entre o Chefes de Kansas City e a São Francisco 49ers na CBS, Nickelodeon e Paramount + começando às 18h30 ET/15h30 PT no domingo.