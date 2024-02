Justin Bieber saindo com o pastor em Las Vegas antes do Super Bowl

Reproduzir conteúdo de vídeo



Justin Bieberestá definitivamente na Cidade do Pecado… mas ele trouxe sua fé com ele – na forma de seu novo pastor!!!

O cantor e compositor foi flagrado caminhando pelo Wynn Las Vegas com sua esposa Hailey Bieber e seu novo amigo e confidente Pastor Judá Smith que jogou um braço reconfortante em volta de Justin.

Justin e Judah saíram bastante ao longo dos anos… com fotos deles juntos na última década. Agora, Judá é seu pastor principal, assumindo o papel de Carlos Lentz com quem Bieber teve um desentendimento público.

Lembre-se… Bieber e Lentz foram muito próximos por anos antes de Lentz admitir ter traído sua esposa em 2020… um dia depois que a Igreja Hillsong o demitiu. Parece que Justin se distanciou de Carl depois disso – e agora encarregou Judah de sua orientação espiritual.

Ele parece estar assumindo o papel de T, aliás… porque os caras compartilham um visual muito parecido, até o gorro e os óculos.



Não está claro exatamente quando este clipe foi gravado… mas sabemos que Bieber impressionou a multidão no The Delilah – uma boate popular em The Wynn – quando ele subiu no palco e mostrou suas habilidades na bateria.

Bieber tocou uma bateria com um membro do WeTheBand, girando as baquetas na mão e batendo forte na percussão.



Uma festa não foi suficiente para Justin… com o jovem de 29 anos chegando Michael Rubin2024 Fanatics Super Bowl Party e pular atrás da cabine do DJ – saindo ao lado do rapper Travis Scott.

A festa de Rubin estava repleta de estrelas como Scott e Ice Spice, que se apresentaram enquanto Dor em T, Rainha Latifah, Montana francesa dar Remy Ma também puxou para cima para descer.

Nós contamos a história… Usher procurou Bieber diretamente para convidá-lo para se juntar a ele no show do intervalo do Super Bowl – e Bieber chegou com os Kardashians ontem.



