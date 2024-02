Justin Reid ignora Tom Brady e envia uma mensagem contundente para Patrick Mahomes

Chefes de Kansas City‘ costas defensivas, Justin Reidacredita seu companheiro de equipe, Patrick Mahomesestá defendendo fortemente o título de Maior de Todos os Tempos da NFL (GOAT), potencialmente superando Tom Brady. Reid elogiado Mahomes‘capacidade de liderar a equipe, enfatizando que nunca se sentem fora de um jogo com Mahomes como zagueiro.

Com Mahomes pronto para fazer sua quarta aparição no Super Bowl em apenas sua sexta temporada como titular, ostentando dois MVPs e seis honras no Pro Bowl, Reid sugere que Mahomes provavelmente teria uma vaga no Hall da Fama do Futebol Profissional se se aposentasse após o próximo Super Bowl.

Travis Kelce ri sobre ignorar as chamadas de jogo de Patrick Mahomes no encontro dos Chiefs

“O cara é um membro do Hall da Fama”, Reid disse ao TMZ Sports.

“Primeira votação. Provavelmente o melhor jogador da história da NFL. E ele está cada vez melhor.

“Você pode perder 24. Você pode subir 15. Seja o que for – contanto que Fifteen tenha a bola nas mãos, você sabe que tem uma chance de vencer.”

Espanhol elogiado

Reid também elogiou seu coordenador defensivo Steve Spagnuolopela dedicação ao time, chegando a criar camisetas “In Spags We Trust” para caridade.

Adicionalmente, Reid discutiu o Chefes‘ próximo oponente, o São Francisco 49erse seu relacionamento com o ex-companheiro de equipe de Stanford Christian McCaffreysugerindo grandes expectativas para o jogo em Las Vegas no dia 11 de fevereiro.