Pegue uma caneta e papel, Shohei Ohtani – ex-estrela dos Dodgers Justin Turner tem algumas dicas sólidas sobre como o superastro da MLB pode ter sucesso com seu novo time… andaime TMZ Esportes existe uma maneira simples de conquistar a base de fãs (se ele ainda não o fez).

Turner – que assinou com o Toronto Blue Jays nesta offseason – terá para sempre um lugar especial no coração da Dodger Nation… afinal, ele fez parte do time vencedor da World Series em 2020 e também garantiu o NLCS MVP quando chegaram ao Fall Classic em 2017.