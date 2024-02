Kanye West compartilha foto reveladora de Bianca Censori usando regata transparente

Kanye West lançou o mais novo item de moda de sua marca de roupas, usando sua esposa Censores Bianca para modelar o novo traje em uma série provocante de imagens.

O rapper de ‘Yeezus’, de 46 anos, enfrentou alegações de que impediu sua esposa de usar as redes sociais depois de ler comentários negativos sobre ela online.

Bianca Censori seca os olhos com regata ‘molhada’ e shorts recortados

Mas o músico claramente não tem problema em usar Censori como o rosto de seu último lançamento da linha de roupas Yeezy depois de desfilá-la em sua própria conta de mídia social.

A australiana estrelou um ensaio fotográfico atrevido em um banheiro com fundo de azulejos verdes, vestindo uma regata transparente sem sutiã por baixo. A camisa “Wet” Yeezy x Mowalola, que West promoveu no post de quarta-feira, é disse que custou $ 20.

Em outra imagem atrevida, Censores também pode ser vista vestindo calcinha preta que deixava pouco para a imaginação e um bizarro chapéu falso com estampa de leopardo para esconder o rosto. O designer arquitetônico, de 29 anos, completou o look com sapatos pretos e anéis de prata.

West – que mudou legalmente seu nome para ‘Ye’ em 2021 – carregou a imagem em suas histórias do Instagram na quarta-feira.

Por que Bianca Censori não posta mais nas redes sociais?

Oeste própria conta pode estar repleta de imagens de sua outra metade salpicada, mas Censores sua própria página de mídia social ficou extremamente silenciosa nos últimos meses – gerando preocupações sobre seu bem-estar.

Os dois se casaram apenas dois meses depois que West finalizou seu divórcio da estrela de reality show Kim Kardashian, a mãe de seus quatro filhos. Mas o relacionamento deles provou ser difícil, pelo menos aos olhos de seus amigos e familiares.

Uma fonte próxima revelou que Censores, que já foi ativa nas redes sociais, foi impedida de interagir com o mundo online pelo marido.

“Ele a convenceu de que, já que ela é uma estrela agora, ela deve permanecer um mistério e isso é assustador para aqueles que a conhecem, pois parece outra forma de controle”, disse uma fonte à mídia.

Oeste ainda não abordou publicamente essas alegações e fechou um repórter na rua que lhe perguntou se Censores tinha “livre arbítrio”.