Kanye West dobra para baixo, casamento de Usher, SB Streaker

Já estamos na metade da semana, mas estamos apenas começando com nossa cobertura de TV no TMZ… e na terça-feira não faltaram bons tópicos para discutir.

Kanye West está se esforçando em seus comentários preocupantes sobre o povo judeu – algo que ele deixou claro para nós em uma nova entrevista, e que mergulhamos de cabeça no ‘TMZ Live’.

Nosso fotógrafo pegou Ye no aeroporto e ele se abriu sobre MUITAS coisas – incluindo o fato de que ele não está realmente arrependido de seus comentários anti-semitas… pelo menos não todos eles, de qualquer maneira. Ele também parece estar se aproximando da Adidas mais uma vez… o que é bastante surpreendente.

No ‘TMZ on TV’, falamos sobre o casamento de Usher em Las Vegas neste fim de semana, onde ele e sua namorada de longa data, Jennifer, se casaram logo após sua apresentação no SB.