Kanye West ensaiando com Travis Scott, sinais apontando para apresentação juntos

Kanye West dar Travis Scott parecem prontos para subir ao palco juntos esta noite no show de Travis em Orlando… e Kanye tem um visual selvagem que faria Jason Voorhees corar.

Travis deve se apresentar na noite de quarta-feira no Kia Center em Orlando como parte de sua turnê Circus Maximus – e vídeos do local parecem mostrar Kanye ensaiando algumas músicas no palco… o que deixou muita gente comentando sobre uma possível apresentação. essa noite.

Há diferentes relatos de avistamentos de Ye voando e pousando na Flórida vindo de Los Angeles hoje cedo… e ele até postou uma foto em sua história no Instagram mostrando-o usando uma máscara de hóquei da velha escola.

Confira… parece que Kanye está canalizando algumas vibrações sérias do Camp Crystal Lake.

Ye não apenas postou fotos de si mesmo no aeroporto – com alguns fãs o aglomerando em busca de autógrafos enquanto ele caminhava – mas também tirou uma foto limpa da própria máscara.

Considerando sua afinidade com coberturas faciais nos últimos anos… talvez este seja seu novo favorito.

De qualquer forma, não está claro se Yeezy vai usar essa máscara em particular no palco com Travis – supondo que ele chegue lá, porque nunca se sabe com KW – mas ele definitivamente deixou a internet enlouquecida e angariando um monte de interesse.

Travis tem tocado principalmente seu último álbum de estúdio, “Utopia”, em turnê ultimamente – e anteriormente lançou Drake em uma parada da turnê no Canadá… apresentando uma de suas colaborações do álbum.

FWIW, Kanye não aparece em “Utopia”, mas gravou várias músicas com Travis ao longo dos anos… e quando Travis se apresentou em Roma em agosto, logo após o lançamento do álbum, Yeezy se juntou a ele no palco. , um pop-in surpresa não está fora de questão.



07/08/23 travisscott.com

Devemos também observar… O próprio TS está pensando na possibilidade de subir ao palco com ele em algum momento esta noite – então todos os sinais apontam para que isso aconteça em breve.

Se isso acontecer, será interessante ver o que eles estão preparando para o público de Orlando. Da mesma forma, você deve estar se perguntando como os fãs de Travis poderiam receber Ye.



