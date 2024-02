Kanye West usa máscara de hóquei novamente durante a gravação do videoclipe

Kanye Westestá de volta à era da máscara de hóquei… porque ele pisou em um videoclipe ambientado com uma máscara estilo Jason Voorhees – e isso não parece fazer parte do traje.

O negócio é o seguinte… Ye saiu no sábado ao lado de sua esposa Bianca para gravar um vídeo com Carrinho Playboi dar Luka Sabá – e ele não deixou os fotógrafos tirarem uma foto de seu rosto, cobrindo-o com uma enorme máscara branca de hóquei.

Bianca – vestida com uma capa de chuva transparente e macacão branco – dirigia um caminhão com Playboi Carti e Luka Sabbat na traseira. PBC também está com uma roupa bem selvagem… pintura preta no rosto e uma roupa branca com capuz.

Kanye West na turnê Circus Maximus de Travis Scott em Orlando esta noite pic.twitter.com/vGDYToI1Sz —yzyupdates (@yzyupdates) 1º de fevereiro de 2024

@yzyupdates

O visual de Ye é realmente excêntrico… o que alguns fãs podem atribuir à gravação de um vídeo – como relatamos anteriormente… Kanye realizado com Travis Scott em Orlando na quarta-feira com uma máscara muito semelhante, então pode parecer uma persona de palco.

Mas, Ye também decidiu usar a máscara como acessório quando bateu no filho SantoO jogo de basquete de sexta-feira à noite… e, a menos que ele tenha cantado “The Star-Spangled Banner” antes do jogo, parece que ele está apenas gostando do visual.



Reproduzir conteúdo de vídeo





29/01/24 ANTECEDENTES

Vimos Kanye andando com o visual mascarado por todo o mundo recentemente – na semana passada conversamos com ele na rua quando ele estava em um – mas essas são principalmente máscaras de pano preto.

Isso é mais uma reminiscência das máscaras que ele usava há alguns anos… um pouco mais volumosas e que chamam mais a atenção.

Não parece claro exatamente por que ele está mascarado assim… embora seu novo álbum “Vultures” deva finalmente ser lançado no final deste mês – então talvez isso seja algum tipo de tática promocional?



Reproduzir conteúdo de vídeo



nos estúdios TMZ