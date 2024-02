Kardashians chegam a Las Vegas com homem que parece ser Justin Bieber

O Super Bowl LVIII já está trazendo as estrelas para Las Vegas… incluindo os pilares dos reality shows, os KarJenners – e parece que eles trouxeram um cantor super famoso com eles.

O jato do clã Kardashian pousou em Sin City na manhã de sábado… com Kim Kardashian, Khloé Kardashian dar Kendall Jenner todos agasalhados e saindo de seu jato particular.



Eles mantiveram um perfil bastante discreto… Kim se cobriu com um chapéu enquanto as três mulheres usavam grandes óculos escuros para cobrir partes de seus rostos enquanto caminhavam do aeroporto para suas acomodações luxuosas.

Grande revelação no hotel, porém… porque um homem com um casaco enorme e fofo, gorro branco decorado com uma palmeira preta e calça jeans – e com opções de estilo como essas, isso só poderia ser Justin Bieber!!!

Pelo menos, temos certeza de que é Biebs… confira as fotos você mesmo. Definitivamente parece JB visto de trás, e ele está carregando o que parece ser uma transportadora de cachorro Louis Vuitton – e só conhecemos uma celebridade que regularmente carrega isso por aí.

Claro… Justin é próximo da família Kardashian – especialmente Kendall e Kylie Jenner através de sua esposa Haileyentão voar com eles não é totalmente surpreendente.

E nós contamos a história… Usheresteve pessoalmente em contato com seu protegido sobre a apresentação durante o show do intervalo do Super Bowl – não com manipuladores que passam mensagens entre os dois, mas com comunicação direta.

Então, parece que Justin aceitou a oferta de Usher … ou ele apenas quer jogar com seus amigos. De qualquer forma, provavelmente temos certeza de que é Justin!



Resumindo… celebridades sem nome Taylor Swift estão chegando a Las Vegas antes do início das 15h30 de domingo – e pode haver mais algumas surpresas reservadas para os fãs.