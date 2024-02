EUNo passado, a instituição médica preferida da família real era a estimada instalação do rei Eduardo VII, situada no distrito médico de Harley Street, em Londres. Este hospital serviu de refúgio para membros notáveis, incluindo Príncipe Filipeque procurou tratamento em 2021, Rainha Camilapassando por uma cirurgia lá em 2012, e até Rainha Isabel IIque passou por uma cirurgia no joelho em 2003.

No entanto, relatórios recentes sugerem uma mudança de preferência dentro do círculo real, com Rei Carlos e Kate Middleton agora favorecendo claramente a London Clinic em relação ao seu antecessor. A decisão de optar pela Clínica de Londres tornou-se evidente quando a Princesa de Gales foi recentemente submetida a uma “intervenção cirúrgica planeada” nesta instalação.

Surgem preocupações sobre a saúde de Kate Middleton após complicações no pós-operatório

De forma similar, Rei Carlos foi submetido a uma cirurgia lá para tratar do aumento da próstata. Co-anfitriões Andrea Caamano e Emmy Griffiths esclarecer essa escolha no Um podcast real certoenfatizando os laços estreitos entre a Clínica de Londres e o Hospital King Edward VII, a escolha médica tradicional para os membros da família real.

A transição para a Clínica de Londres não é um abandono completo do estabelecimento do rei Eduardo VII; pelo contrário, reflecte uma certa sobreposição na perícia médica. Muitos médicos que atualmente praticam na Clínica de Londres trabalharam anteriormente dentro dos limites médicos da King Edward VII Medical House.

Seus médicos de confiança estão na Clínica de Londres

Embora os médicos específicos que atendem a família real não tenham sido divulgados, surge uma conexão intrigante. Sir Huw Thomas, o ex-médico particular da Rainha Elizabeth II, que foi nomeado cavaleiro em 2021, está agora associado à Clínica de Londres.

Atuando como médico consultor e gastroenterologista, Sir Huw é especialista em indigestão, síndrome do intestino irritável, doenças inflamatórias intestinais e colonoscopia – áreas que podem ser relevantes para Kate Middleton, que foi submetida a uma cirurgia abdominal.

À medida que esta mudança nos cuidados de saúde se desenrola, marca um notável afastamento da tradição e destaca as considerações pragmáticas que orientam as escolhas médicas da família real.

A associação da London Clinic com profissionais experientes, incluindo aqueles anteriormente ligados ao venerado Hospital King Edward VII, sublinha a sua emergência como destino médico preferido para as necessidades de saúde da família real.