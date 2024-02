Katya Holmes e sua filha Cruzeiro Suri foram vistos desfrutando de um passeio tranquilo Cidade de Nova Yorkcativando os espectadores com sua notável semelhança.

O homem de 45 anos atriz e cineasta parecia chique sem esforço em uma jaqueta jeans estilo vintage combinada com calças pretas e tênis brancos. Ela complementou com um colar extravagante e carregava uma grande bolsa de couro preta.

Suri17 anos, que compartilha as características deslumbrantes da mãe, optou por jeans azul claro e botas de cowboy marrons, completando seu look casual e moderno com um casaco bege com padrão linear marfim e forro de shearling.

O dupla mãe-filha pareciam estar de ótimo humor, compartilhando risadas enquanto navegavam pelas ruas movimentadas do Grande maça.

Suri e seu pai quase não se viram nos últimos anos.

Holmesque já foi casada com o ator Tom Cruisetem se concentrado em sua carreira e em criar Suri desde o divórcio em 2012. Os relatórios sugerem que Suri teve contato mínimo com seu pai nos últimos anos.

Enquanto isso, Tom Cruise supostamente seguiu em frente romanticamente, com fontes revelando que ele agora está oficialmente namorando a socialite russa Elsina Khairova. O casal foi visto junto em vários eventos, incluindo uma gala beneficente em Londres.

Quanto a Holmesela recentemente se reuniu com seu ex- Riacho de Dawson Co-estrela Michelle Williams em um jantar da Chanel.

Não haverá reinicialização de Dawson’s Creek

Embora tenha havido especulações sobre uma Riacho de Dawson reinício, Holmes permanece cauteloso, observando que o show é um “cápsula do tempo” isso pode não traduzir bem para hoje mundo.

Apesar de suas vidas de destaque, Holmes e Cruzeiro sempre priorizaram o bem-estar da filha, garantindo que ela tivesse uma educação normal apesar da fama e fortuna.