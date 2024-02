KC Chiefs vence o Super Bowl LVIII, Mahomes lidera o jogo vencedor do TD Drive In OT

60 minutos não foram suficientes… e com os Chiefs perdendo 3 depois que os Niners chutaram um field goal com a posse inicial de OT, o lendário quarterback do KC recuperou a bola e avançou pelo campo, culminando em um Mecole Hardman passe para touchdown.

25-22 Chiefs, fim do jogo, fim do Super Bowl, status imortal alcançado para Mahomes e treinador principal Andy Reid .

Mahomes arremessou para 333 jardas com 2 touchdowns e uma interceptação… e foi perfeito quando precisava estar no último lance do jogo, com seu time Chiefs precisando de um field goal para prolongar o jogo, ou de um TD para vencer.