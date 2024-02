Keegan-Michael Key compara Taylor Swift e Travis Kelce a Jessica Simpson e Tony Romo

Você deve se lembrar… Romo e Simpson começaram a namorar no final de 2007 e, assim como T-Swift, Simpson se tornou um grande destaque na multidão nos jogos do Dallas Cowboys.

No entanto, Dallas teve dificuldades em 2008 – a primeira temporada completa que Simpson e Romo namoraram – perdendo uma vaga nos playoffs por um empate miserável com o rival Philadelphia Eagles.

Alguns fãs, injustamente, culparam o relacionamento de Romo e Simpson pelos problemas do time… o casal se separou no ano seguinte depois que Tony descobriu que Jessica ainda estava em contato com seu ex, João Mayer.