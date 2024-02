Kelly Rowland continua a evitar perguntas sobre sair do set de ‘Hoje’

Kelly Rowland está aproveitando a oportunidade para explicar exatamente o que aconteceu no programa “Today”… e como ela deixa claro aqui, ela só quer discutir seu novo filme.

A cantora foi questionada diretamente sobre sua recente polêmica sobre “Today” durante uma entrevista na quarta-feira para o WGN News em Chicago – onde ela estava divulgando seu próximo filme, “Mea Culpa”… e com base apenas nisso, você pode dizer que ela não está não vou derramar o feijão.

O âncora do noticiário pergunta a Kelly se ela pode esclarecer o que aconteceu no “Today” – porque, como ele observa, existem todos esses diferentes motivos pelos quais ela desistiu de ser co-apresentadora do programa. Lembre-se, alguns sugeriram que ela estava realmente irritada Beyoncé questões.