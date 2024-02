Kelly Rowland saiu de ‘Hoje’ por causa do camarim, não de Beyoncé

Novos relatórios sugerem o verdadeiro motivo Kelly Rowland saiu do set de “Today” por ter sido apimentado com Beyoncé perguntas – mas isso é besteira … assim dizem fontes bem posicionadas.

Fontes com conhecimento direto disseram ao TMZ… Kelly chegou na última sexta-feira, pouco antes das 8h – já com todo o glamour – e ela e sua equipe começaram a reclamar de seu camarim desde o início. Disseram-nos que os funcionários do “Today” explicaram que seus camarins eram notoriamente “armários atarracados e glorificados”.



15/02/24 NBC

As fontes continuam dizendo que Kelly e sua equipe ficaram “muito chateados” e perguntaram quem ficava no camarim no andar de cima. Disseram-lhes que o quarto estava ocupado por J Lo, mas foram oferecidas algumas opções. Disseram-nos que Kelly e sua equipe não gostaram de nenhum deles e, 7 minutos antes do ar, eles disseram: “Vamos embora” e reservaram.

As fontes dizem que não há verdade na noção de que o ponto de ruptura de Kelly foi Savannah Guthrie perguntou repetidamente a KR sobre Beyoncé durante sua reunião na segunda hora do show.



NBC

Esses relatórios afirmam que Kelly tem uma estipulação para entrevistas de que as perguntas de Beyoncé e Destiny’s Child estavam fora dos limites. Quer isso seja verdade ou não … foi-nos dito claramente que não foi por isso que Kelly foi embora.

Isso está de acordo com o que os personagens principais disseram nos últimos dias… incluindo a própria Hoda, que mencionou explicitamente os camarins na segunda-feira enquanto estendia um ramo de oliveira para Kelly.



20/02/24

Além disso… Sherri Shepherd se inclinou para tirar a poeira do camarim enquanto dava as boas-vindas a Hoda em seu próprio show… e eles continuaram com as filmagens do BTS, mostrando o camarim que Kelly conseguiu – e telegrafando que era muito melhor do que o que ” Hoje” oferecido.

Agora, sobre a questão de Kelly estar irritada com questões relacionadas a Beyoncé/DC – pode realmente haver alguma verdade nisso… já que ela pareceu um pouco irritada com Savannah, e ela provou estar irritada em outras entrevistas esta semana também.



nos estúdios TMZ

Dito isso… não foi por isso que ela saiu do ‘Today’ na sexta-feira. Foram, de fato, problemas de vestiário. Agora, isso não quer dizer que Kelly não seja bem-vinda de volta ao ‘Today’ – porque ela é.