Kevin Conroy sabia que o Batman do videogame morreria, mas ainda assim deu tudo de si

Kevin Conroy os fãs estão furiosos com a morte de Batman em um novo videogame, mas a voz por trás do Caped Crusader sabia o destino do herói… e deu ao papel tudo o que ele tinha.

O publicitário do falecido ator, Gary Miereanuconta ao TMZ … Kevin executou suas falas do Batman em “Esquadrão Suicida: Mate a Liga da Justiça” com “a mesma vivacidade com que abordou cada papel do Batman, sempre sendo fiel às palavras da página e à direção do outro lado do vidro.”