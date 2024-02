Kevin Lee anuncia retorno da aposentadoria 6 meses depois de encerrar carreira

Kevin Lee teve dúvidas.

Apenas seis meses após sua aposentadoria, o veterano do UFC anunciou seus planos de retornar à ação em 2024, depois de inicialmente encerrar sua carreira após uma derrota decepcionante para Rihat Fakhretdinov em julho passado. A derrota serviu como a primeira luta de Lee no UFC depois que ele foi dispensado da promoção em 2021 e voltou menos de dois anos depois.

“Estou saindo da aposentadoria”, escreveu Lee no Twitter. “Vou lutar MMA de novo. [I don’t know] quando, onde ou quem ainda, mas estou perdendo peso e ficando em forma agora.

“Vou entrar na melhor forma da minha vida, esse é o meu foco agora. Já se passaram seis meses desde que me aposentei e sinto falta de estar perto do esporte.”

Estou saindo da aposentadoria. Vou lutar MMA novamente. Não sei quando, onde ou quem ainda, mas estou perdendo peso e ficando em forma agora. -Kevin Lee MTP (@MoTownPhenom) 31 de janeiro de 2024

Vou entrar na melhor forma da minha vida, esse é o meu foco agora. Já se passaram 6 meses desde que me aposentei e sinto falta de estar perto do esporte -Kevin Lee MTP (@MoTownPhenom) 31 de janeiro de 2024

Não faz muito tempo que Lee era considerado um dos maiores prospectos do UFC depois de uma sequência de cinco vitórias consecutivas que o levou a uma disputa pelo título interino dos leves em 2017. Ele acabou sofrendo uma derrota por finalização para Tony Ferguson que noite, mas Lee continuou sendo um nome a ser observado no futuro.

Lee enfrentou altos e baixos nos anos seguintes, incluindo dificuldades para chegar ao limite dos leves, o que eventualmente o levou a passar para 170 libras. Ele sofreu uma derrota para Daniel Rodriguez em sua estreia no peso meio-médio e isso foi seguido por sua dispensa do UFC.

Fora da promoção, Lee lutou na categoria até 165 libras, onde conquistou uma vitória sobre o veterano do UFC Diego Sanchez.

Ele finalmente voltou ao UFC, mas caiu para Fakhretdinov em sua primeira luta. Isso, junto com várias cirurgias no joelho que continuaram a atormentá-lo, levou Lee a decidir que era hora de se aposentar do esporte.

Agora ele pretende voltar, embora Lee não esteja estabelecendo um prazo para lutar novamente. Se Lee abandonou o programa antidoping do UFC durante sua aposentadoria, ele será obrigado a passar por pelo menos seis meses de testes antidoping antes de poder competir novamente.