Kevin Spacey concorda em pagar US$ 1 milhão para resolver processo de House of Cards

Kevin Spacey concordou em pagar US$ 1 milhão em um acordo para encerrar uma ação movida contra ele pela empresa por trás do programa ‘House of Cards’.

Kevin Spacey se declara inocente das acusações de agressão sexual no Reino Unido e deixa o tribunal

Spacey reprisou o papel de Frank Underwood na série Netflix por cinco temporadas, mas foi retirado da temporada final em 2017, depois que surgiram alegações de que ele teria assediado sexualmente jovens funcionários do programa.

Ele enfrentou uma ação civil da MRC, produtora responsável pela produção da série, que tentou recuperar as perdas pelo cancelamento da última temporada após decidir refilmar sem ele.

Eles inicialmente reivindicaram US$ 31 milhões em danos, mas Espacial concordou em pagar US$ 1 milhão ao longo de vários anos em parcelas iguais a 10% de sua renda após impostos e fornecer seus registros médicos.

A MRC continua a perseguir o dinheiro que perdeu ao processar a sua companhia de seguros. Como parte do acordo, o televisão star irá cooperar para ajudá-los a tentar recuperar seus custos.

Em abril de 2022, o MRC processou o Fireman’s Fund e o Lloyd’s de Londres, alegando que a ausência de Spacey no show foi coberta pelas apólices de seguro do elenco, que são contratadas para proteger as empresas no caso de um ator ficar doente demais para trabalhar.

Neste caso, o MRC observou que logo após a suposta má conduta de Spacey se tornar de conhecimento público, ele se internou no Meadows, uma instalação que oferece tratamento para dependência sexual.

A empresa argumentou que isso se qualifica como uma doença que pode desencadear as apólices. Contudo, juiz Mark Epstein rejeitou duas vezes o processo de seguros da MRC ao afirmar que os contratos “não se destinavam a cobrir este tipo de sinistro”.

O que Kevin Spacey está fazendo agora?

Spacey foi absolvido das acusações de agressão sexual por um júri no Reino Unido em julho de 2023 e está começando a recompor sua carreira.

Agora com 63 anos, ele interpretará um assassino moralmente falido no thriller ‘Peter Five Eight’, que marca o primeiro papel principal do ator desde um grande colapso na carreira.

Spacey foi aplaudido de pé em outubro de 2023, quando fez uma aparição surpresa em uma palestra da Universidade de Oxford, onde apresentou uma cena de Willian Shakespeare‘Timão de Atenas’.