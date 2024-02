Khamzat Chimaev visa o retorno no verão e aborda o boato de luta de Leon Edwards

Khamzat Chimaev está cada vez mais perto de sua próxima aparição no UFC.

Não faz muito tempo desde a luta mais recente de Chimaev, uma vitória sobre Kamaru Usman no UFC 294 em outubro passado, mas dada a disponibilidade esporádica de Chimaev ao longo dos anos, é compreensível que os fãs estejam ficando impacientes quando verão a luta de Chimaev. de novo. O candidato ao título das duas divisões descartou recentemente a possibilidade de lutar no UFC 300, em abril.

Em entrevista antes do evento Fight Club Rush 19 deste sábado em Estocolmo, na Suécia, Chimaev falou sobre uma possível data de retorno, citando meados de 2024 como uma possibilidade.

“No verão, eu acho – no verão estaremos de volta”, disse Chimaev. “Quero lutar na Arábia Saudita, mas acho que ninguém quer lutar comigo lá. Então veremos o que vai acontecer. Apenas esperando por algo, e eles querem que eu lute [at UFC] 300, mas eu disse que é pouco tempo para [170 pounds]Eu preciso de mais tempo.”

A luta de Chimaev no UFC 294 aconteceu na categoria até 185 libras contra o ex-campeão meio-médio do UFC Usman, que aceitou a luta com apenas 10 dias de antecedência como substituto de Paulo Costa. Depois de três rounds muito disputados, Chimaev saiu vitorioso por decisão unânime.

Essa vitória aparentemente posicionou Chimaev para lutar pelo título dos médios, mas mais tarde surgiram rumores de que ele estava em negociações para lutar contra o campeão dos meio-médios Leon Edwards na luta principal do UFC 300. No entanto, a observação do Ramadã por Chimaev o impediu de travar aquela luta naquela data.

“Não era 100 por cento certo, mas conversamos, meu empresário disse: ‘Talvez, talvez’”, disse Chimaev sobre o confronto com Edwards. “Meu irmão me disse: ‘Não no Ramadã’, então, depois do Ramadã, passamos algum tempo no acampamento e depois lutamos contra qualquer um.”