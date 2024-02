Killer Mike minimiza prisão no Grammy: ‘Entramos em um obstáculo e depois a festa’

Raplicativos Assassino Mike fez uma aparição V103de Programa matinal do grande tigre na segunda-feira de manhã depois de festejar a noite toda. Ele minimizou ter sido algemado e detido no Prêmios Grammy de 2024 uma noite antes.

Mike, 48 anos, ganhou três Grammys antes do início da cerimônia principal, antes de ser algemado. As autoridades supostamente o detiveram até o final do show e isso foi devido a um incidente anterior que não teve nada a ver com o prêmio Grammy.

Prisão de Killer Mike no Grammy: rapper arrastado algemado sem explicação

“Ganhei um Grammy”, disse Mike. “Nós festejamos a noite toda. Grite para minha gravadora. Nada aconteceu, cara. Mas nós, vencedores. É isso. Atingimos um obstáculo e depois voltamos para a festa.”

Killer Mike quer se concentrar no hip hop

A noite de domingo marcou a primeira vitória de Mike no Grammy desde 2003, quando ele ganhou por seu longa-metragem no OutKast‘The Whole World’ na melhor performance de rap de dupla ou grupo. Ele também foi indicado em 2018.

“Eu não fui levado para lugar nenhum. Eu não carreguei… nem vamos permitir que você faça essa pergunta”, disse Mike, enfatizando como um rapper de Atlanta ganhou o prêmio de melhor álbum de rap por um LP lançado durante o 50º aniversário do hip hop. .