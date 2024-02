Kim Kardashian chateada com Kanye está discutindo sobre crianças nas redes sociais, não na mediação

Fontes familiarizadas com a situação disseram ao TMZ … Kim não está satisfeito com Kanye indo ao Insta na noite de quarta-feira, dizendo ao mundo que ele queriam seus filhos fora da escola eles estão participando em Los Angeles

Uma fonte disse: “A única solução que Kanye ofereceu em protesto à escola – onde as crianças frequentam desde a pré-escola – foi colocá-las com professores não credenciados e sua própria escola Donda não credenciada, que está repleta de ações judiciais. “

E tem isso… nos disseram que Kanye não vê seus filhos com frequência – às vezes por meses seguidos, e Kim acredita fortemente que seus filhos precisam de consistência… que é o que ela está proporcionando a eles. Kanye está levando uma vida nômade, saltando do Japão, Itália, França, Arábia Saudita, etc., e ela é a base que deixa as crianças seguras.