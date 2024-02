Kim Kardashian compartilha características que ela deseja em um homem em meio ao romance de Odell

A estrela do reality – que dizem estar namorando Odell Beckham Jr. agora – compartilhou o que ela está procurando em seu próximo homem é James Corden podcast de quinta-feira … e ela diz que há algumas características que ela deseja em qualquer cara novo com quem ela começa a namorar sério.

Agora, Kim diz que não está desesperada por amor – observando que não está sozinha com seus 4 filhos, seu trabalho e sua família. Claro, ela explica que seria bom compartilhar sua vida com alguém.

Com isso dito… eles foram vistos juntos pela última vez na Fanatics Party no Marquee Dayclub no Cosmopolitan no fim de semana passado. Mesmo que eles estivessem tentando permanecer no DL, nós os espiamos em uma festa… onde Kim e OBJ deram um abraço, ainda que leve.