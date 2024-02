Kim Kardashian declara o que deseja em seu próximo parceiro em meio a especulações de que ela está namorando uma estrela da NFL

Kim Kardashian se prepara para seu próximo romance após seu divórcio de Kanye West e ela disse a qualquer pretendente em potencial o que procura em seu homem, pois permanece fortemente ligada a Odell Beckham Jr.. do Corvos de Baltimore.

Ela tem uma lista de coisas que precisa que seu homem cumpra e deixou claro que não tem intenção de se tornar mãe deles, correndo atrás deles aos 43 anos de idade, com quatro filhos com menos de 11 anos.

Kim Kardashian compartilha notícias chocantes sobre sua doença crônica de longa duração

“Responsável pelas ações” Kardashian disse à James Corden no podcast This Life Of Mine. “Assume responsabilidade. Bons dentes. Conseguem se defender.

“Não preciso ser babá o tempo todo. Quero dizer, apenas uma pessoa boa e genuína, motivada e que também tenha suas próprias motivações na vida – a lista é muito longa.”

Ela acrescentou ainda que não espera que seu futuro homem atenda a todos os critérios e que não pretende se casar novamente, mas agora está procurando aproveitar a vida.

“Haverá momentos em que eu pensarei, ‘Quer saber? Eu entendo que minha vida é realmente grande’”, ela continuou. “E eu entendo que é preciso ser uma pessoa muito, muito, muito especial e única para querer lidar com isso.

“Acho que minha vida é muito divertida e quem entrar na minha vida vai se divertir muito, mas é muito.”

Ela está ligada a Beckham Jr. por algum tempo e eles até foram vistos juntos em Las Vegas no fim de semana do Super Bowl, de acordo com a Us Weekly. Eles supostamente estão juntos desde o verão de 2023, de acordo com a Page Six.

Por que Kim e Kanye West terminaram?

Kim e Kanye West supostamente se separaram devido ao culminar de vários problemas em seu relacionamento. Estas incluíam diferenças no estilo de vida, escrutínio público e divergências relatadas sobre as respetivas carreiras e ambições.

As pressões da fama, combinadas com os desafios de manter um casamento sob intenso escrutínio da mídia, provavelmente contribuíram para a decisão de se separarem, mas também para o comportamento cada vez mais erático de Oeste que desde então se tornou ligado ao anti-semitismo e ao nazismo.