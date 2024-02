Kim Mulkey envia uma mensagem clara para Angel Reese e seus companheiros de equipe da LSU antes do jogo na Flórida

Tele Tigres da LSU‘Técnica de basquete feminino da NCAA, Kim Mulkeyapelou aos seus jogadores para melhorarem a sua defesa, permanecendo calmos sob pressão

Mulkeylado, apresentando o incrivelmente talentoso Anjo Reeseperderam duas partidas consecutivas, pois parecem estar perdendo o controle das chances de defender o título.

Antes do jogo contra Flóridaela percebeu o clima e pediu à equipe que se recompusesse, caso contrário, uma breve queda na forma corre o risco de se tornar um período de baixo ímpeto.

“Conseguir um bom chute começa com colocar a bola no chão”, disse Mulkey aos repórteres, quando questionado sobre como melhorar a defesa. “E só de fazer passes simples ficarem abertos na ala, as pessoas estão nos pressionando.

“Aprenda a lidar com isso, aprenda a lidar com isso e não jogue mais rápido porque alguém está pressionando você.”

Flórida não é moleza

Felizmente para eles, a equipe ainda mantém a liderança na liderança da conferência, mas com a pós-temporada se aproximando, agora não é hora de começar a perder jogos.

A Flórida poderia facilmente ser a terceira derrota consecutiva para a LSU. Eles tiveram média de 76,3 pontos por jogo e concederam 67,7 pontos contra eles, em média, mostrando que frequentemente enfrentam disputas difíceis.

Além disso, a Flórida venceu 10 de seus 17 jogos quando marcou mais de 62,8 pontos, que é a quantidade exata de pontos que a LSU está obtendo em média nesta temporada.

Mas para ser justo, o ataque da LSU está pegando fogo e tem média de 89,9 pontos por jogo, enquanto os Gators conseguem apenas 67,87 pontos. Os LSU também são mais potentes em arremessos de campo, com média de 48,3% em comparação com 39% dos Gators.

Portanto, embora a equipa de Mulkey seja claramente melhor, os Gators são bons o suficiente para que uma queda na qualidade possa punir a LSU. Eles precisarão estar presentes para retomar a temporada.