EUTem sido estranho Guerreiros do Golden State temporada para Klay Thompson, para dizer o mínimo. Thompson está filmando um baixa na carreira 41,5% e 36,8% do campo e da faixa de três pontos, respectivamente.

A ineficiência de arremesso fez com que Thompson às vezes ficasse em desvantagem em situações de final de jogo, o que levou a frustração e respostas curtas com a mídia. Isso culminou em um explosão na quadra na semana passada onde Thompson teve um acesso de raiva e não se importou com o que Stephen Curry tinha que dizer.

Klay Thompson irritado, chuta cadeira e desconsidera Stephen Curry durante partida do WarriorsTwitter

Steve Kerr coloca Klay Thompson no banco

No final das contas, isso levou Steve Kerr a tomar uma decisão ousada: ele colocou Thompson no banco contra o Utah Jazz na noite de quinta-feira. É a primeira vez que Thompson começa um jogo no banco desde sua temporada de estreia no 2012há mais de uma década.

A mudança parece ter acendido um incêndio sob Thompson, o que pode ser o que Kerr pretendia. Thompson encerrou a vitória sobre o Jazz com um impressionante 35 pontos fora do banco. É o mais pontos que ele marcou em um jogo durante toda a temporada.

Quem é Brandin Pod Ziemia?

Começar no lugar de Thompson foi Brandin Pod Ziemiaa escolha do Warriors na primeira rodada no último Draft da NBA. Podziemski viu seu tempo de jogo disparar desde o primeiro mês da temporada e já está provando ser um jogador versátil muito bom.

Pod Ziemia jogou basquete universitário em Santa Clarapara onde se transferiu após uma temporada no Illinois depois de jogar apenas 4,3 minutos por jogo em seu primeiro ano. Em sua primeira e única temporada no Santa Clara obteve média 19,9 pontos, 8,8 rebotes, 3,7 assistências e 1,8 roubadas de bola por jogo.

Os Warriors viram potencial suficiente para escolhê-lo em vez de jogadores de escolas de basquete mais estabelecidas, mas está provando ser uma jogada muito acertada.