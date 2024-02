Kristin Cavallari e Mark Estes fazem barulho com a estreia do romance em Cabo

EUem um turbilhão de romance ensolarado, a personalidade da televisão Kristin Cavallari, 37, ganhou as manchetes ao sair com sua nova paixão, 24 anos atleta Marcos Estes.

O par estreou seu relacionamento durante umas férias felizes nos arredores pitorescos de Los Cabos, México.

Mark Estes é um modelo e criador do TikTok

Cavallari levou para Instagram para compartilhar um instantâneo de sua aventura, legendando a foto, “Ele faz-me feliz,” acompanhado por uma selfie da dupla aproveitando o brilho de seu amor recém-descoberto.

Amigos e fãs encheram o casal de adoração, com outras celebridades como Rachel Bilson e Kaitlyn Bristowe expressando seu apoio.

Marcos Estesex-jogador de futebol do Universidade Estadual de Montana e Montana Tech, que virou modelo e criadora do TikTok, retribuiu o carinho com um vídeo lúdico do TikTok mostrando seu PDA à beira da piscina.

Apesar do romance estar em seus estágios iniciais, uma fonte próxima a Estes revelado à página seis, “Kristin acha que Mark é super gostoso. Ele é muito paquerador e ela está adorando.”

Cavallari e Estes se conheceram nas redes sociais



Embora a estreia pública da dupla possa ser uma surpresa para alguns, fontes sugerem que Cavallari e Estes já estavam se vendo há algum tempo, com o relacionamento deles tomando um rumo sério.

A conexão deles inicialmente despertou através da mídia social, eventualmente florescendo em química na vida real.

Apesar do diferença de idade de 13 anos entre eles, a idade parece não ser uma barreira para a felicidade do casal.

“Ele não é o típico jovem de 24 anos”, disse uma fonte à People, destacando Estes’ maturidade e compatibilidade com Cavallari.

Ao se despedirem de seus Cabo fugir, Cavallari e Estes foram vistos empurrando suas bagagens para fora do Aeroporto Internacional de Los Cabosmarcando o fim de sua retirada ensolarada.

Para Cavallarique divide três filhos com seu ex-marido, ex-astro da NFL, Jay Cutler, incluindo filhos Camden, Jaxon, e filha Saylorencontrar o amor foi uma jornada de redescoberta.

Em meio às suas experiências anteriores de namoro e ao seu papel como mãe dedicada, Cavallari permanece focado em viver a vida ao máximo.

“Eu me diverti muito nos últimos anos, apenas focando nos meus amigos e saindo com eles novamente, porque eu não conseguia fazer isso há muito tempo”. ela compartilhou com E! Notícias em Junho de 2023enfatizando suas prioridades.